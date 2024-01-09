Россиянам рассказали, можно ли заработать на недвижимости в 2024 году

Программа льготной ипотеки, которая существенно влияет на рынок недвижимости, действует до июля. Развитие событий будет зависеть от того, решат ли ей продлить и на каких условиях. Однако, даже если от ипотеки с господдержкой откажутся, рынок не обвалится.

Спрос в этом случае охладится до 25–30%, а цены снизятся максимум на 5–10%, но массового снижения стоимости жилья пока не ожидается, сказал «Секрету» доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Доходность от инвестиций в жильё можно улучшить, если сдавать недвижимость. По словам гендиректора петербургской строительной компании Сity Solutions Василия Тимофеева, доходность от долгосрочной сдачи в аренду квартиры сейчас составляет 4–5% годовых. В краткосрочной она будет доходить до 6–7%, а в некоторых случаях — до 12% годовых.

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