Россиянам рассказали, на сколько вырастет налог на имущество в 2024 году

Заплатить больше налогов придётся и тем, кто продавал квартиру в 2023–2024 годах. Причина всё та же — переоценка кадастровой стоимости жилья. Разобраться с отчислениями в бюджет нужно будет не позднее 1 декабря 2025 года.

Освобождаются от налога при продаже недвижимости только те, кто выдержал минимальный срок владения продаваемым объектом — от 3 до 5 лет. Если пришлось продать раньше, то платить придётся, пояснил Инютин в беседе с Life.ru. По его словам, есть два варианта расчёта налога:

от 70% кадастровой стоимости;

от указанной в договоре цены квартиры.

Если стоимость жилья в договоре ниже 70% его кадастровой цены, что бывает довольно редко, то налог могут доначислить до 100% от кадастровой цены.

Повышенные налоги ждут, например, тех, кто продаёт «убитые» квартиры в хорошем доме и престижном районе, предупредил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. Ведь на кадастровую стоимость влияет не отделка и дорогой ремонт в квартире, а только возраст дома, площадь жилья, район и населённый пункт. Кадастровая и рыночная цена почти никогда не совпадают.

Как только россиянин выходит на пенсию, у него появляется множество льгот. В частности, его освобождают от некоторых налогов. За что пенсионеру не придётся платить в 2024 году — узнайте здесь.