Россиянам рассказали, почему в январе дают маленький аванс

Существует два способа выплаты аванса. Первый — это процент от зарплаты. Работодатель в этом случае начисляет аванс, даже если работник отсутствовал — к примеру, был на больничном.

Второй способ — по факту отработанного времени. В этом случае размер выплаты каждый раз будет разным, так как зависит от количества рабочих дней в месяце.

То есть те, кто в новогодние каникулы не работал, получат аванс только за рабочие дни, а их в первой половине января не так много. Такая же ситуация с майскими праздниками — аванс за май тоже будет меньше.

При этом на итоговую сумму зарплаты это никак не повлияет — просто за вторую половину месяца выплата будет больше, сообщил портал «Объясняем.рф».

Ещё один лайфхак для работников — как грамотно уйти в отпуск. От того, в каком месяце вы решите отдохнуть, зависит, потеряете ли вы в деньгах. Вот в какие дни в 2024 году отпуск брать выгоднее всего.