Россиянам рассказали, сколько хранить документы по судебным долгам
Как проверить задолженность у приставов
Сведения об исполнительных производствах размещают на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, напоминает юрист юридической компании «Генезис» Надежда Полищук. Когда деньги доходят до приставов, они должны закрыть долг, а вам — прислать постановление об окончании исполнительного производства. Если задолженность там всё ещё фигурирует или она появилась повторно, то с этим придётся разбираться.
Когда приставы могут снова потребовать деньги
Часто такие вещи происходят по ошибке, но иногда приставы вполне законно отменяют постановление об окончании исполнительного производства и вновь пытаются взыскать деньги.
«Причиной отмены указанного выше постановления может быть отмена судебного решения, на основании которого исполнительное производство изначально было возбуждено — например, если будет оспорен размер выплат», — заявил адвокат Артём Яблоков, партнёр компании «Братья Яблоковы».
Если долг всё же был оплачен, а приставы ошиблись, надо требовать справедливости. Как это сделать?
Как пожаловаться на неснятый долг
Жалобу нужно отправлять на имя старшего судебного пристава того отдела ведомства, где открывали исполнительное производство.
«В тексте жалобы необходимо указать на то, что ранее задолженность была погашена с указанием на номер оконченного исполнительного производства. Судебный пристав будет обязан поднять с архива документы, связанные с указанным вами исполнительным производством и, удостоверившись в неправомерности своих действий, окончить новое производство уже по оплаченной ранее задолженности», — отметила Надежда Полищук.
Именно поэтому важно хранить документы об оплате — они помогут доказать правоту должника, который уже расплатился. Но как долго держать бумаги при себе?
Сколько хранить документы для приставов
Юристы сходятся во мнении: теоретически документы о погашении долга могут пригодиться в течение трёх лет с момента вынесения постановления об окончании исполнительного производства.
«Именно в этот период оконченное исполнительное производство может быть возобновлено по инициативе приставов или взыскателя. По прошествии трёх лет принудительные меры взыскания долга, за редким исключением, применены быть не могут», — сообщил советник адвокатского бюро ЕПАМ Денис Голубев.
Если не хочется хранить дома кипу бумаг, достаточно сделать скан-копии платёжных документов и приберечь их на всякий случай в электронном виде. Также не стоит забывать, что платёжные документы всегда можно запросить в банке , который проводил транзакцию.
А ещё копии подтверждающих документов должны храниться в материалах исполнительного производства. Ведь без них пристав изначально не мог вынести постановление о его окончании.