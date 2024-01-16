Россиянам рассказали, сколько хранить документы по судебным долгам

Как проверить задолженность у приставов

Сведения об исполнительных производствах размещают на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, напоминает юрист юридической компании «Генезис» Надежда Полищук. Когда деньги доходят до приставов, они должны закрыть долг, а вам — прислать постановление об окончании исполнительного производства. Если задолженность там всё ещё фигурирует или она появилась повторно, то с этим придётся разбираться.

Когда приставы могут снова потребовать деньги

Часто такие вещи происходят по ошибке, но иногда приставы вполне законно отменяют постановление об окончании исполнительного производства и вновь пытаются взыскать деньги.

«Причиной отмены указанного выше постановления может быть отмена судебного решения, на основании которого исполнительное производство изначально было возбуждено — например, если будет оспорен размер выплат», — заявил адвокат Артём Яблоков, партнёр компании «Братья Яблоковы».

Если долг всё же был оплачен, а приставы ошиблись, надо требовать справедливости. Как это сделать?

Как пожаловаться на неснятый долг

Жалобу нужно отправлять на имя старшего судебного пристава того отдела ведомства, где открывали исполнительное производство.