В России увеличили сумму налогового вычета. Сколько можно будет вернуть в 2024 г. оду

Под социальным налоговым вычетом имеют в виду деньги, которые можно вернуть с уплаченных налогов, если у вас возникли социально значимые для государства расходы. Засчитываются уплаченные только в России налоги.

Максимально можно получить 13% от суммы расходов. То есть от 150 000 рублей в год можно будет получить 19 500 рублей, рассказала агентству «Прайм» доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры «Налоговое право и налоговое консультирование» Елена Килинкарова.

Что государство считает социально значимыми расходами? Обучение детей, фитнес, лечение, благотворительность. Причём в 2024 году размер вычета на обучение детей и подопечных увеличат с 50 000 до 110 000 рублей на каждого ребёнка. Вернуть можно будет до 14 300 рублей.

Максимальные размеры социальных вычетов будут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ в 2025 году или позднее. При получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года. Самые востребованные вычеты можно получить в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговая декларация — это официальное заявление любого налогоплательщика, в котором он указывает все свои доходы за год. Ранее юрист Алексей Тарасов рассказал, в каких случаях её нужно подавать россиянину.