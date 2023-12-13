Россияне могут получить бесплатные детские подарки на Новый год. Как и где их получить

Кто может получить

На льготные новогодние подарки могут претендовать в первую очередь дети из малообеспеченных (малоимущих) семей, а также дети-инвалиды. Иногда власти вводят ограничения по возрасту, например выдают подарки детям-льготникам с 3 до 14 лет.

К льготным категориям также могут относиться:

многодетные семьи (трое и более детей);

семьи, потерявшие кормильца;

дети, оставшиеся без попечения родителей (сироты);

дети из семей, где у одного из родителей инвалидность;

дети мобилизованных граждан.

Полный список льготных категорий может отличаться в разных субъектах страны. Чтобы узнать наверняка, нужно обратиться к местным властям.

Как получить

Для этого нужно обратиться в управу вашего района или отдел социальной защиты по месту проживания с заявлением на получение подарка. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

копия паспорта одного из родителей;

копия свидетельства о рождении ребёнка;

документ, подтверждающий льготную категорию (например, удостоверение многодетной семьи или справка об инвалидности);

иногда просят справку о получении ежемесячного пособия на ребёнка, а также единый жилищный документ.

С заявлением на получение новогоднего подарка можно обратиться и через портал «Госуслуги». На сайте можно проверить, есть ли такая опция в конкретном субъекте. Например, она доступна в Рязанской области — там подарок передадут в течение 15 рабочих дней.

Помните, что сроки подачи заявления и получения подарков варьируются от региона к региону. Как правило, срок устанавливается до 20 декабря. Но лучше уточнить всё заранее — в конце ноября или первых числах декабря.

Новогодние подарки часто распределяются через школы, как правило, для школьников 1–4-х классов. Если школа получила подарки для передачи ученикам, то заявление подавать не нужно. Обратиться за уточнениями в таком случае можно в администрацию школы.

Что можно получить

Как правило, в качестве подарка вручается красивая новогодняя коробка со сладостями, иногда с игрушкой. Пересматривать её состав соцзащита не будет: если у ребёнка на что-то аллергия, то другой подарок не дадут. Также в соцзащите могут дать билеты на ёлку.