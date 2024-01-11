Россияне рассказали, о какой пенсии мечтают в старости

Как показал опрос, чем старше человек, тем большую пенсию он хочет получать. Люди старше 45 лет называли в среднем цифру в 49 100 рублей. Респонденты до 34 лет — 46 100 рублей.

Мужчины в старости хотят от государства 48 700 рублей. Запросы женщин чуть скоромнее — 46 700 рублей.

Самую высокую пенсию из названных хотят получать люди с ежемесячным доходом более 100 000 рублей — 50 300 рублей.

Запросы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга повыше, чем у жителей других городов-миллионников — 51 500 и 49 000 рублей соответственно.

С 1 января 2024 года в России повысили пенсии на 7,5%. Даже с учётом этого повышения реальная средняя сумма выплат в стране гораздо ниже, чем названная пенсия мечты. Она не дотягивает до 23 500 рублей.