Россиянин с палаткой добился покупки лекарств для сына с неизлечимой болезнью

Дмитрий Бахтин вышел на пикет утром 11 декабря. С собой он взял палатку, в которой собирался укрываться от холодов. В Екатеринбурге сегодня –30 градусов. Мужчина заявил, что будет стоять у здания, пока его сыну не назначат лечение.

Через несколько часов стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев поручил местному Минздраву организовать лечение мальчика дорогим препаратом «Рисдиплам». Лекарство хотят купить за счёт областного бюджета.

В Минздраве заявили, что 19 декабря проведут консилиум по поводу терапии для Миши Бахтина. Власти пообещали, что, если лечение сработает, его продолжат.

Однако Дмитрий заявил, что с ним никто из чиновников не связывался, поэтому останавливать пикет он не собирается. Он добавил, что ни на какой консилиум не согласится, потому что Миша прошёл все обследования и у него нет никаких побочек.

Юрист семьи Бахтиных заявила изданию Е1.ru, что власти уже обещали семье препарат. Теперь родители Миши ждут от чиновников гарантий, что их сын всё-таки получит лечение.

Мише Бахтину сделали самый дорогой укол в мире, когда ему было всего 8 месяцев. По словам его матери, с помощью препарата «Золгенсма» мальчику удалось сохранить подвижность конечностей. При этом огромные деньги на лекарство собрали всем миром — люди присылали по 100–200 рублей. Крупные меценаты в сборе средств не участвовали, говорил Бахтин.