Русские, украинцы и литовец почти год живут на судне в Африке. И это не анекдот
Пятеро моряков из разных стран — России, Украины и Литвы — оказались заблокированы на рыболовном траулере Volopas в Мозамбике. Когда мужчины уходили в рейс, о таком финале никто не мог и подумать. Но через 3 месяца судно вместе со всей командой застряло в порту Мапуту. В итоге морской транспорт стал их домом — с очень неблагополучными условиями. Рассказываем, почему так произошло и как живут мужчины.
Траулер под флагом Камеруна оказался в порту Мозамбика из-за того, что его владелец перекрыл финансирование. В итоге у судна «образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту», рассказали РБК в посольстве России. Сотрудники порта отказываются оформлять морякам документы, с которыми те смогут вернуться на родину, а по данным Mаsh, ещё и забрали у них паспорта.
Жизнь мужчин превратилась в кошмар. На траулере нет света, топлива, душа и кондиционеров, уточнил Shot. Для того чтобы мыться, они соорудили устройство из пластиковой канистры и импровизированного крана.
С едой тоже проблемы: приготовить можно только на костре, но руководство порта запрещает разводить огонь на палубе, а выйти на берег моряки не могут. Российское посольство регулярно помогает технической водой. Но её перед употреблением необходимо кипятить.
Жена члена экипажа Виктора Абусагитова из Владивостока рассказала, что он уехал в январе 2023 года, с тех пор они постоянно созваниваются, но новостями муж не радует.
12 января в посольстве России заверили, что принимают все возможные меры для того, чтобы вернуть моряков на родину.