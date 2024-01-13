Русские, украинцы и литовец почти год живут на судне в Африке. И это не анекдот

Траулер под флагом Камеруна оказался в порту Мозамбика из-за того, что его владелец перекрыл финансирование. В итоге у судна «образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту», рассказали РБК в посольстве России. Сотрудники порта отказываются оформлять морякам документы, с которыми те смогут вернуться на родину, а по данным Mаsh, ещё и забрали у них паспорта.

Жизнь мужчин превратилась в кошмар. На траулере нет света, топлива, душа и кондиционеров, уточнил Shot. Для того чтобы мыться, они соорудили устройство из пластиковой канистры и импровизированного крана.

С едой тоже проблемы: приготовить можно только на костре, но руководство порта запрещает разводить огонь на палубе, а выйти на берег моряки не могут. Российское посольство регулярно помогает технической водой. Но её перед употреблением необходимо кипятить.