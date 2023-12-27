Самозанятым объяснили, как убедить банк одобрить ипотеку

Банк обязательно будет смотреть на опыт работы в статусе самозанятого, который в идеале должен быть не меньше года. Это нужно, чтобы банк убедился, что человеку регулярно поступают средства от его бизнеса.

Второй важный момент — уровень дохода. Банк не одобрит ипотеку, если платёж по ней будет «съедать» больше половины ежемесячного дохода человека, напомнил Шмелёв.

И третий — размер первоначального взноса. Чем он выше, тем проще будет получить кредит. Причём планка для самозанятых может быть выше, чем для других заёмщиков, то есть не менее 30%, отметил эксперт.

На чём можно споткнуться при получении ипотеки? По словам Шмелёва, это сумма кредита. Дело в том, что лимит годового дохода для самозанятого — 2,4 млн рублей, или 200 000 рублей в месяц. То есть ипотеку на сумму больше 10 млн рублей самозанятому вряд ли одобрят, заключил эксперт по недвижимости в разговоре с «Аргументами и фактами».

Ещё один важный момент — кредитная история. Шмелёв посоветовал к моменту подачи заявки на ипотеку максимально рассчитаться с действующими кредитами, в том числе закрыть кредитки, даже если ими ни разу не пользовались.

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