Российский школьник упал в колодец и сам позвонил спасателям

Школьник набрал номер спасателей. Те сразу же выехали на помощь ребёнку. Однако, хотя мальчик примерно описал местность, где гулял, прежде чем провалиться под землю, спасателям всё равно пришлось какое-то время его поискать.

В итоге бойцы караула пожарной части нашли злополучный колодец в стороне от того места, которое назвал ребёнок.

Оказалось, школьник упал в колодец глубиной 2 метра, но серьёзных травм не получил, рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Вопросы после ЧП остались к местным коммунальщикам. Сотрудники городского «Водоканала» приехали на место происшествия ещё до завершения операции по спасению мальчика и приняли меры, чтобы обезопасить участок, где был открытый люк. А вот почему он оказался открыт — пока непонятно.

Пятерым школьникам из Ивановской области повезло меньше. Они провалились в яму с кипятком во дворе дома. В больницу в итоге не попал только один из них.