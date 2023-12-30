Российский школьник упал в колодец и сам позвонил спасателям
Девятилетний житель Златоуста Челябинской области в последний учебный день перед новогодними каникулами решил прогуляться. Для прогулки он выбрал малолюдное место вдали от жилых домов и дорог. И очень зря — в какой-то момент мальчик сделал неосторожный шаг и провалился в открытый люк, который было не видно из-за снега. Мальчика спасло от обморожения или чего похуже то, что у него был с собой телефон.
Поисково-спасательная служба Челябинской области
Школьник набрал номер спасателей. Те сразу же выехали на помощь ребёнку. Однако, хотя мальчик примерно описал местность, где гулял, прежде чем провалиться под землю, спасателям всё равно пришлось какое-то время его поискать.
В итоге бойцы караула пожарной части нашли злополучный колодец в стороне от того места, которое назвал ребёнок.
Оказалось, школьник упал в колодец глубиной 2 метра, но серьёзных травм не получил, рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.
Вопросы после ЧП остались к местным коммунальщикам. Сотрудники городского «Водоканала» приехали на место происшествия ещё до завершения операции по спасению мальчика и приняли меры, чтобы обезопасить участок, где был открытый люк. А вот почему он оказался открыт — пока непонятно.
Пятерым школьникам из Ивановской области повезло меньше. Они провалились в яму с кипятком во дворе дома. В больницу в итоге не попал только один из них.