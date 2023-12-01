Штраф или тюрьма? Россиянам раскрыли, чем обернётся порча паспорта

Досрочная замена паспорта производится в случаях:

изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества (например, смена фамилии в браке);

изменения сведений о дате и/или месте рождения;

изменения пола;

непригодности паспорта для дальнейшего использования.

Паспорт считается непригодным, если:

нарушены элементы защиты бланка паспорта, в результате которого невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесённой на него информации (например, отклеился ламинат, который защищает страницу с паспортными данными от изменений);

повреждена целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или её части, предназначенной для внесения отметок и записей);

есть износ, при котором невозможно однозначно визуально определить наличие или содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений и реквизитов, машиночитаемой записи либо фотографии;

обнаружена неточности или ошибочность произведённых в паспорте записей.

Замена паспорта производится и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Но в некоторых случаях помимо госпошлины придётся заплатить и штраф, если паспорт меняется из-за ненадлежащего с ним обращения. Об этом ниже.

Что будет, если уничтожить или повредить российский паспорт

У всех граждан Российской Федерации, согласно 17 пункту «Положения о паспорте», есть обязанность бережно хранить свой паспорт и не допускать его порчи и утраты. Под порчей понимаются необратимые повреждения или деформация его бланка, искажение сведений, отметок и записей.

Однако, как любой бумажный носитель, паспорт иногда может приходить в негодность: истрёпываться, пачкаться, рваться. Также иногда граждане умышленно портят или уничтожают свой паспорт. Это уже считается административным правонарушением, которым занимаются территориальные отделы ОВД. При этом под порчей понимается в том числе самостоятельное внесение в паспорт пометок и записей, например, о рождении детей, или исправление данных.

Есть и оговорка: если паспорт был повреждён по неосторожности, а также если его повредили или украли другие люди, владелец паспорта не несёт административной ответственности.

Но, даже если акт порчи был акцией протеста, наказание за такое преступление довольно скромное. Согласно КоАП, умышленное уничтожение, порча либо небрежное хранение паспорта, повлёкшее утерю документа, карается предупреждением или штрафом от 100 до 300 рублей, объяснила Грешнова. Заплатив штраф и уплатив госпошлину, гражданин может сделать себе новый паспорт взамен утраченного.