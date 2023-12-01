Штраф или тюрьма? Россиянам раскрыли, чем обернётся порча паспорта
Пока знаменитости, уезжающие из России, напоказ рвут и сжигают российские паспорта, на родине на них составляются протоколы. Можно ли получить штраф или срок за манипуляции с основным документом гражданина РФ, разъяснила юрист Наталья Грешнова.
Что можно и что нельзя делать с российским паспортом
По закону паспорт РФ — основной документ, удостоверяющий личность гражданина России. Его обязаны иметь все граждане страны от 14 лет и старше, проживающие на территории РФ.
Что позволяет делать российский паспорт:
- свободно путешествовать внутри России и пересекать границы других стран, с которыми у России есть соглашение о путешествиях без визы и загранпаспорта. В 2023 году это шесть стран: Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южная Осетия;
- проживать в России: именно паспорт гражданина даёт право жить в любом регионе России без дополнительного получения визы и вида на жительство;
- работать: паспорт — один из обязательных документов при трудоустройстве в России;
- голосовать: владельцы российского паспорта могут участвовать в выборах и референдумах, если они достигли определённого возраста;
- получать социальные льготы и услуги от государства, положенные гражданам.
Что нельзя делать с российским паспортом:
- передавать другому лицу: паспорт относится к персональным документам и не может быть использован другими лицами;
- использовать чужой паспорт в качестве своего;
- длительно пребывать в другой стране без дополнительных документов, виз и разрешений;
- нарушать законы: владельцы паспорта РФ, как и мигранты-иностранцы, обязаны соблюдать местное законодательство;
- подделывать и изменять данные в паспорте — это преступление.
Если лицо использует заведомо подложный документ, его действия будут квалифицироваться как преступление (ч. 3 ст. 327 УК РФ), поскольку, согласно УК РФ, паспорт относится к личным документам.
Наказание за подделку паспорта — лишение свободы на срок до одного года.
В каких случаях паспорт нужно менять досрочно
Паспорт гражданина получают в 14 лет, а затем планово меняют в 20 лет и в 45 лет. Это связано прежде всего с тем, что за свою жизнь человек может претерпевать значительные изменения во внешности, а фотография в паспорте должна позволять идентифицировать его.
Но в российских законах предусмотрен ряд случаев, при которых гражданину может потребоваться заменить паспорт ранее установленного возраста. В любом случае придётся заплатить госпошлину.
Госпошлина за выдачу, замену паспорта гражданина РФ — 300 рублей. Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ в случае утраты (кражи, порчи) — 1500 рублей.
Досрочная замена паспорта производится в случаях:
- изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества (например, смена фамилии в браке);
- изменения сведений о дате и/или месте рождения;
- изменения пола;
- непригодности паспорта для дальнейшего использования.
Паспорт считается непригодным, если:
- нарушены элементы защиты бланка паспорта, в результате которого невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесённой на него информации (например, отклеился ламинат, который защищает страницу с паспортными данными от изменений);
- повреждена целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или её части, предназначенной для внесения отметок и записей);
- есть износ, при котором невозможно однозначно визуально определить наличие или содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений и реквизитов, машиночитаемой записи либо фотографии;
- обнаружена неточности или ошибочность произведённых в паспорте записей.
Замена паспорта производится и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Но в некоторых случаях помимо госпошлины придётся заплатить и штраф, если паспорт меняется из-за ненадлежащего с ним обращения. Об этом ниже.
Что будет, если уничтожить или повредить российский паспорт
У всех граждан Российской Федерации, согласно 17 пункту «Положения о паспорте», есть обязанность бережно хранить свой паспорт и не допускать его порчи и утраты. Под порчей понимаются необратимые повреждения или деформация его бланка, искажение сведений, отметок и записей.
Однако, как любой бумажный носитель, паспорт иногда может приходить в негодность: истрёпываться, пачкаться, рваться. Также иногда граждане умышленно портят или уничтожают свой паспорт. Это уже считается административным правонарушением, которым занимаются территориальные отделы ОВД. При этом под порчей понимается в том числе самостоятельное внесение в паспорт пометок и записей, например, о рождении детей, или исправление данных.
Есть и оговорка: если паспорт был повреждён по неосторожности, а также если его повредили или украли другие люди, владелец паспорта не несёт административной ответственности.
Но, даже если акт порчи был акцией протеста, наказание за такое преступление довольно скромное. Согласно КоАП, умышленное уничтожение, порча либо небрежное хранение паспорта, повлёкшее утерю документа, карается предупреждением или штрафом от 100 до 300 рублей, объяснила Грешнова. Заплатив штраф и уплатив госпошлину, гражданин может сделать себе новый паспорт взамен утраченного.
Иногда уничтожение паспорта связывают с отказом от российского гражданства. Но для желающих перестать быть гражданами РФ есть плохие новости: сжечь свой основной документ для этого недостаточно.
Уничтожение российского паспорта не означает автоматического отказа от гражданства России. Гражданство и паспорт — это разные вещи, и утрата паспорта не влечёт за собой утрату гражданства. Гражданство можно утратить только по решению компетентных органов, например, при добровольном приобретении гражданства другого государства с отказом от российского гражданства.