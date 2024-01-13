Сидите без отопления? Требуйте компенсацию! Простые шаги от юриста

Выжить без тепла зимой крайне сложно, и это не тот случай, когда можно просто сесть ровно и ждать, пока аварию соизволят устранить, а отопление — подключить. Справляться россиянам обычно приходится экстренно и своими силами — покупать обогреватели, усиленно жечь электричество и газ, тратиться на средства индивидуального обогрева. И хорошо ещё, если по итогам не придётся лечить простуду, выбрасывать сломавшуюся из-за мороза технику или устранять последствия прорыва замёрзших труб отопления и водоснабжения.

С учётом того, что отключать отопление жителям многоквартирных домов не вправе даже в случае неуплаты долга за ЖКХ, такие ситуации становятся законным поводом обратиться за компенсацией неудобств к исполнителю коммунальных услуг напрямую или через суд, объяснила ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Исполнителем может выступать управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, а если в доме выбран непосредственный способ управления — ресурсоснабжающая организация.