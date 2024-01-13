Сидите без отопления? Требуйте компенсацию! Простые шаги от юриста
Отключения отопления российской зимой бьют и по здоровью, и по кошельку. Техника ломается, трубы лопаются, счётчик электричества радостно наматывает внеплановые киловатты, а потом ползарплаты уходит на лечение простуды. Можно ли добиться компенсации из-за перебоев в подаче тепла и с кого её спрашивать, рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
freepik.com
Выжить без тепла зимой крайне сложно, и это не тот случай, когда можно просто сесть ровно и ждать, пока аварию соизволят устранить, а отопление — подключить. Справляться россиянам обычно приходится экстренно и своими силами — покупать обогреватели, усиленно жечь электричество и газ, тратиться на средства индивидуального обогрева. И хорошо ещё, если по итогам не придётся лечить простуду, выбрасывать сломавшуюся из-за мороза технику или устранять последствия прорыва замёрзших труб отопления и водоснабжения.
С учётом того, что отключать отопление жителям многоквартирных домов не вправе даже в случае неуплаты долга за ЖКХ, такие ситуации становятся законным поводом обратиться за компенсацией неудобств к исполнителю коммунальных услуг напрямую или через суд, объяснила ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.
Исполнителем может выступать управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, а если в доме выбран непосредственный способ управления — ресурсоснабжающая организация.
Если произошло такое, что отключили отопление, то налицо подача некачественной коммунальной услуги. Исполнитель, предоставивший потребителю коммунальную услугу ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести перерасчет размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Первым делом потребитель должен устно или письменно уведомить о ситуации городскую аварийно-диспетчерскую службу , сообщив свой адрес, Ф. И. О., вид коммунальной услуги и суть проблемы. Сотрудник службы обязательно должен представиться и назвать вам номер и время регистрации вашей заявки, а также назвать причину поломки, если он известна, и приблизительное время устранения, если у него, опять же, есть такие данные.
Если же причины неизвестны, представитель службы обязан согласовать с потребителем точное время и дату проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. По умолчанию проверку назначают в течение двух часов с момента получения сообщения об аварии, если с потребителем нет договорённости на иное время.
По результатам составляется акт о выявленных нарушениях, один из экземпляров которого должен остаться у потребителя. Если в ходе проверки возник спор о факте нарушения качества коммунальной услуги, то любой участник проверки вправе назначить экспертизу. А если в установленное время проверяющие от исполнителя так и не пришли, потребитель сам вправе составить этот акт — но его должны подписать не менее чем два жильца и председатель ТСЖ/ЖК/ЖСК либо совета дома.
Акт проверки служит основанием для перерасчёта размера платы за коммунальные услуги.
Для перерасчёта нужно подать претензию в адрес УК о перерасчёте. Изменения сумм будут отражены в квитанции за следующий месяц.
При возникновения спора о виновности УК следует подать жалобу в ГЖИ и прокуратуру, пояснила Иващенко. В редких случаях назначается экспертиза. Если эксперт подтвердит виновность УК, то УК, помимо прочего, возмещает расходы на экспертизу и иные понесённые в связи с нарушениями затраты. Также у потребителя есть право на компенсацию морального вреда.
Закон не устанавливает ни минимальные, ни максимальные размеры подобной компенсации. Каждый пострадавший сам определяет, как он оценивает свои нравственные страдания.
Если у вас стоят счётчики на отопление, электричество, газ, имеет смысл сразу сфотографировать их с временной меткой, чтобы отслеживать, сколько вы потратили в период отключения отопления. Если вам пришлось увеличить расход других ресурсов, чтобы компенсировать отсутствие тепла, вы можете попросить компенсации или перерасчёт у ответственного за прекращение подачи услуги.
Если причина в нарушениях при подаче тепла таится во внутридомовых инженерных системах, ресурсоснабжающая организация тут ни при чём и перерасчёт платы за коммунальную услугу не производится, пояснила юрист Иващенко. При этом потребитель вправе требовать возмещения убытков с иных лиц, привлечённых собственниками помещений для обслуживания внутридомовых инженерных систем.
Также исполнитель освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение произошло по вине потребителя или из-за обстоятельств непреодолимой силы. К последним, впрочем, не относятся нарушения обязательств со стороны контрагентов, отсутствие денежных средств или иное действие/бездействие исполнителя.
А вот если из-за нарушения качества коммунальной услуги причинён вред жизни, здоровью или имуществу потребителя, исполнитель должен возместить его в полном объёме независимо от вины исполнителя, объяснила юрист.
«Требовать возмещения вреда вправе любой потерпевший, независимо от наличия или отсутствия договора с исполнителем. То есть если вы потратили электроэнергию, допустим, в 2 раза больше, чем обычно в отопительный период, то разницу можно смело назвать убытками и потребовать с виновной стороны. Потребитель также вправе требовать от исполнителя возмещения морального вреда, а в некоторых случаях — уплаты неустоек в соответствии с законодательством о защите прав потребителей», — подытожила юрист.