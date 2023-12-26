Сломали рабочий ноут или кофеварку? Что вам за это будет

Сколько придётся платить

Размер ущерба работодатель рассчитывает, исходя из рыночных цен на день инцидента или день, когда ущерб впервые заметили. В то же время сумма не может быть меньше стоимости имущества по данным бухгалтерии и за вычетом износа.

Однако если работник сломал что-то очень уж дорогое, ему не придётся работать за бесплатно ближайшие полгода. Взыскать с сотрудника по закону могут только сумму не больше его среднего месячного заработка.

Работодатель может полностью или частично отказаться от взыскания ущерба с работника. Если прощать сотрудника он всё же не хочет, а ущерб приличный, ему придётся списывать долг не один месяц — закон запрещает удерживать свыше 20% при каждой выплате зарплаты.

Когда потребуют полную стоимость

Порой от работника всё же могут потребовать возместить ущерб в полном размере. Это произойдёт в случае:

недостачи ценностей, которые ему доверили на основании договора или документа (например, доверенности);

умышленного причинения ущерба;

причинения ущерба в состоянии наркотического, алкогольного и другого токсического опьянения;

причинения ущерба в результате преступления, установленного приговором суда;

причинения ущерба в результате установленного административного нарушения;

разглашения сведений, которые составляют охраняемую законом тайну (в том числе государственную и коммерческую);

причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей (например, взять рабочий ноутбук на дачу на выходные и сломать его);

когда полное возмещение ущерба при исполнении трудовых обязанностей предполагает Трудовой кодекс или другие федеральные законы — это касается сотрудников, с которыми заключили соответствующий договор и в чьи обязанности входит работа в материальными ценностями (например, продавцов и кассиров).

Также работодатель может прописать материальную ответственность в полном размере для заместителя руководителя организации и главного бухгалтера в трудовом договоре с ними. Автоматически она на них не распространяется.