Выживание
06:00, 26 декабря 2023
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Сломали рабочий ноут или кофеварку? Что вам за это будет

Нередко россияне портят и ломают вещи работодателя — например, топят ноутбук в ванной, не справляются с офисной кофеваркой или бьют окна. За подобные неурядицы им придётся платить из своего кармана, но и работать месяцами за бесплатно из-за потерянной или уничтоженной вещи сотрудника никто не заставит (правда, здесь есть исключения). Обо всём этом поговорили с управляющим партнёром юридической компании ЮКО Юлией Ивановой.

Сломали рабочий ноут или кофеварку? Что вам за это будет
© Freepik/bearfotos

Сколько придётся платить

Размер ущерба работодатель рассчитывает, исходя из рыночных цен на день инцидента или день, когда ущерб впервые заметили. В то же время сумма не может быть меньше стоимости имущества по данным бухгалтерии и за вычетом износа.

Однако если работник сломал что-то очень уж дорогое, ему не придётся работать за бесплатно ближайшие полгода. Взыскать с сотрудника по закону могут только сумму не больше его среднего месячного заработка.

Работодатель может полностью или частично отказаться от взыскания ущерба с работника. Если прощать сотрудника он всё же не хочет, а ущерб приличный, ему придётся списывать долг не один месяц — закон запрещает удерживать свыше 20% при каждой выплате зарплаты.

Когда потребуют полную стоимость

Порой от работника всё же могут потребовать возместить ущерб в полном размере. Это произойдёт в случае:

  • недостачи ценностей, которые ему доверили на основании договора или документа (например, доверенности);
  • умышленного причинения ущерба;
  • причинения ущерба в состоянии наркотического, алкогольного и другого токсического опьянения;
  • причинения ущерба в результате преступления, установленного приговором суда;
  • причинения ущерба в результате установленного административного нарушения;
  • разглашения сведений, которые составляют охраняемую законом тайну (в том числе государственную и коммерческую);
  • причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей (например, взять рабочий ноутбук на дачу на выходные и сломать его);
  • когда полное возмещение ущерба при исполнении трудовых обязанностей предполагает Трудовой кодекс или другие федеральные законы — это касается сотрудников, с которыми заключили соответствующий договор и в чьи обязанности входит работа в материальными ценностями (например, продавцов и кассиров).

Также работодатель может прописать материальную ответственность в полном размере для заместителя руководителя организации и главного бухгалтера в трудовом договоре с ними. Автоматически она на них не распространяется.

Автор:Анастасия Глебова
Редакция
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