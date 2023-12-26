Сломали рабочий ноут или кофеварку? Что вам за это будет
Нередко россияне портят и ломают вещи работодателя — например, топят ноутбук в ванной, не справляются с офисной кофеваркой или бьют окна. За подобные неурядицы им придётся платить из своего кармана, но и работать месяцами за бесплатно из-за потерянной или уничтоженной вещи сотрудника никто не заставит (правда, здесь есть исключения). Обо всём этом поговорили с управляющим партнёром юридической компании ЮКО Юлией Ивановой.
Сколько придётся платить
Размер ущерба работодатель рассчитывает, исходя из рыночных цен на день инцидента или день, когда ущерб впервые заметили. В то же время сумма не может быть меньше стоимости имущества по данным бухгалтерии и за вычетом износа.
Однако если работник сломал что-то очень уж дорогое, ему не придётся работать за бесплатно ближайшие полгода. Взыскать с сотрудника по закону могут только сумму не больше его среднего месячного заработка.
Работодатель может полностью или частично отказаться от взыскания ущерба с работника. Если прощать сотрудника он всё же не хочет, а ущерб приличный, ему придётся списывать долг не один месяц — закон запрещает удерживать свыше 20% при каждой выплате зарплаты.
Когда потребуют полную стоимость
Порой от работника всё же могут потребовать возместить ущерб в полном размере. Это произойдёт в случае:
- недостачи ценностей, которые ему доверили на основании договора или документа (например, доверенности);
- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии наркотического, алкогольного и другого токсического опьянения;
- причинения ущерба в результате преступления, установленного приговором суда;
- причинения ущерба в результате установленного административного нарушения;
- разглашения сведений, которые составляют охраняемую законом тайну (в том числе государственную и коммерческую);
- причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей (например, взять рабочий ноутбук на дачу на выходные и сломать его);
- когда полное возмещение ущерба при исполнении трудовых обязанностей предполагает Трудовой кодекс или другие федеральные законы — это касается сотрудников, с которыми заключили соответствующий договор и в чьи обязанности входит работа в материальными ценностями (например, продавцов и кассиров).
Также работодатель может прописать материальную ответственность в полном размере для заместителя руководителя организации и главного бухгалтера в трудовом договоре с ними. Автоматически она на них не распространяется.