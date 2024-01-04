Выживание
18:40, 04 января 2024
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Сотни российских туристов заночевали в аэропорту в ожидании вылета на Шри-Ланку

Несколько сот пассажиров провели 15 часов в подмосковном аэропорту Жуковский, дожидаясь своего рейса на Шри-Ланку. Самолёт авиакомпании Red Wings должен был вылететь в курортный город Хамбантота ещё в 22:20 3 января. Однако в воздух он поднялся только днём 4 января. Всё это время 418 пассажиров ютились в аэропорту и спали прямо на скамейках. Авиакомпания объяснила задержку «обеспечением безопасности».

Freepik/kroshka__nastya

Freepik/kroshka__nastya

Как рассказал один из пассажиров, сначала вылет задержали на 2 часа. Потом людей запустили в самолёт. Там они провели ещё 1,5 часа. После чего их снова отправили в аэропорт.

К тому времени ни одно кафе не работало, поэтому есть пассажирам пришлось питание, которое им предоставила авиакомпания. Оно, по их словам, было изготовлено ещё в сентябре.

Поскольку рейс был чартерный, туристам на горячей линии посоветовали обращаться к туроператорам. Те не смогли внятно объяснить причину задержки рейса.

В итоге сотни человек провели в аэропорту ночь и часть следующего дня. Только после этого самолёт наконец вылетел в пункт назначения. Правда, к тому времени часть туристов отказались лететь.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте заявила, что проведёт проверку по факту задержки рейса на Шри-Ланку.

Ранее в Токио самолёт с сотнями пассажиров врезался в грузовой борт и выгорел дотла.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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