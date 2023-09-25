Стало известно, на сколько вырастут пенсии в России с учётом нового прогноза инфляции

Ещё весной 2023 года Минэкономики прогнозировало совсем другой уровень инфляции — 5,3%. Средний размер пенсии в этом случае поднялся бы до 22 800 рублей.

По новому прогнозу уровень инфляции составит 7,5%. На столько же поднимут и пенсии. Так что с 1 января 2024 года страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в среднем увеличится на 1600 рублей и составит 23 400 рублей.

Бюджет Социального фонда, который теперь отвечает за выплату пенсий россиянам, в 2024 году составит 16,2 трлн рублей. Большая часть этой суммы — 10 трлн — пойдёт как раз на пенсионные выплаты.