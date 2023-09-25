Стало известно, на сколько вырастут пенсии в России с учётом нового прогноза инфляции
В 2024 году пенсии в России проиндексируют на 7,5%, узнал «Коммерсант». Такой рост предусмотрен в проекте бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, уже одобренный правительством. Изначально власти планировали более скромное повышение. Однако Минэкономики пересмотрело прогнозируемый уровень инфляции, а вслед за этим подтянули и пенсионные выплаты.
Ещё весной 2023 года Минэкономики прогнозировало совсем другой уровень инфляции — 5,3%. Средний размер пенсии в этом случае поднялся бы до 22 800 рублей.
По новому прогнозу уровень инфляции составит 7,5%. На столько же поднимут и пенсии. Так что с 1 января 2024 года страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в среднем увеличится на 1600 рублей и составит 23 400 рублей.
Бюджет Социального фонда, который теперь отвечает за выплату пенсий россиянам, в 2024 году составит 16,2 трлн рублей. Большая часть этой суммы — 10 трлн — пойдёт как раз на пенсионные выплаты.