Стоит ли брать кредит на новогодние подарки? Подумайте дважды
Всем, кто планирует взять потребительский кредит до конца 2023 года, стоит дважды подумать, заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. По её прогнозу, Центробанк снова поднимет ключевую ставку 15 декабря. А это значит, что проценты по кредитам станут ещё больше. Так что торопиться брать заём на подарки под ёлочку не стоит.
По словам Андриевской, на этом фоне лучше повременить с займами. Центробанк уже предупредил, что период высоких процентов по кредитам продлится как минимум весь 2024 год, сказала она РИАМО.
Если вы понимаете, что деньги нужны срочно, заранее вдумчиво просчитайте все риски и только потом принимайте решение о новом кредите, посоветовала эксперт.
Как минимум ближайший год придётся обслуживать дорогой кредит. Ежемесячные платежи по нему могут серьёзно подорвать ваш бюджет, отметила Андриевская.