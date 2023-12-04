Выживание
20:00, 04 декабря 2023
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Стоит ли брать кредит на новогодние подарки? Подумайте дважды

Всем, кто планирует взять потребительский кредит до конца 2023 года, стоит дважды подумать, заявила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. По её прогнозу, Центробанк снова поднимет ключевую ставку 15 декабря. А это значит, что проценты по кредитам станут ещё больше. Так что торопиться брать заём на подарки под ёлочку не стоит.

Стоит ли брать кредит на новогодние подарки? Подумайте дважды
© Freepik/ArthurHidden

По словам Андриевской, на этом фоне лучше повременить с займами. Центробанк уже предупредил, что период высоких процентов по кредитам продлится как минимум весь 2024 год, сказала она РИАМО.

Если вы понимаете, что деньги нужны срочно, заранее вдумчиво просчитайте все риски и только потом принимайте решение о новом кредите, посоветовала эксперт.

Как минимум ближайший год придётся обслуживать дорогой кредит. Ежемесячные платежи по нему могут серьёзно подорвать ваш бюджет, отметила Андриевская.

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