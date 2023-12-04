Стоит ли брать кредит на новогодние подарки? Подумайте дважды

По словам Андриевской, на этом фоне лучше повременить с займами. Центробанк уже предупредил, что период высоких процентов по кредитам продлится как минимум весь 2024 год, сказала она РИАМО.

Если вы понимаете, что деньги нужны срочно, заранее вдумчиво просчитайте все риски и только потом принимайте решение о новом кредите, посоветовала эксперт.

Как минимум ближайший год придётся обслуживать дорогой кредит. Ежемесячные платежи по нему могут серьёзно подорвать ваш бюджет, отметила Андриевская.