17:20, 15 января 2024
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Студентам рассказали, на сколько российские вузы взвинтят цены в 2024 году
Абитуриентов напугали ростом стоимости обучения в 2024 году. Недавно стало известно, что в зависимости от специальности студентам частных вузов придётся платить на 10–12% больше, чем год назад. Начальник управления по организации приёма абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких заявил, что цены в государственных вузах тоже вырастут, но не так сильно.
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Стоимость обучения в государственных вузах повышается в соответствии с уровнем инфляции и рекомендациями Минобрнауки, заявил Диких.
По словам эксперта, в 2024 году цены вырастут примерно на 5,5–7,5% в зависимости от направления подготовки и формы обучения.
Ранее глава Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов предупредил, что стоимость обучения в коммерческих учебных заведениях вырастет на 10–12%.
Главная причина роста цен на образование, по его словам, в том, что после ухода зарубежных поставщиков подорожало новое оборудование и программное обеспечение. Дороже всего обойдётся подготовка по техническим направлениям, говорил эксперт.