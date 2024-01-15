Студентам рассказали, на сколько российские вузы взвинтят цены в 2024 году

Стоимость обучения в государственных вузах повышается в соответствии с уровнем инфляции и рекомендациями Минобрнауки, заявил Диких.

По словам эксперта, в 2024 году цены вырастут примерно на 5,5–7,5% в зависимости от направления подготовки и формы обучения.

Ранее глава Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов предупредил, что стоимость обучения в коммерческих учебных заведениях вырастет на 10–12%.

Главная причина роста цен на образование, по его словам, в том, что после ухода зарубежных поставщиков подорожало новое оборудование и программное обеспечение. Дороже всего обойдётся подготовка по техническим направлениям, говорил эксперт.