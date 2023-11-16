От мокрой кухни в комнаты с тараканами. Российских студентов срочно переселяют из развалившейся общаги

У УрФУ есть несколько общежитий, но больше всего не повезло зданию на улице Комсомольской, 66а. В строении, которому больше 50 лет, хронически протекают потолки. Жалобы были и раньше, но с приходом осенней непогоды верхние восьмой и девятый этажи просто затопило.

Сами студенты рассказали о происходящем телеграм-каналу «Свет-Екатеринбург». По словам одного из них, под удар попала святая святых любой общаги — кухня.

«Сейчас на девятом этаже выключен свет, в коридоре всё нормально, только на кухне потоп», — отметил обитатель злополучной общаги с несчастливым номером 13.

Студентов экстренно расселяют в более новые корпуса, прежде всего жителей тех самых верхних этажей. Всего переедут в новые комнаты 44 человека. В пресс-службе УрФУ пояснили порталу E1.ru, что в общежитии началась подготовка к ремонту кровли.

Впрочем, на этом злоключения бедных студентов могут не закончиться, ведь всё зависит от того, куда их переселят теперь. Другие здания университета тоже требуют к себе внимания: например, в общежитии № 12 жители жалуются на нашествие тараканов.