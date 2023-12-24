«Тайный Санта» и ещё 4 новогодних развода мошенников. Не попадитесь

Билеты на новогоднюю ёлку

Всегда находятся родители, которые не успевают заранее озаботиться покупкой билетов на детскую ёлку. В итоге они ищут их в последний момент и ещё надеются сэкономить. Здесь главное проверять, чтобы сайт не оказался фальшивым. У легального портала в адресной строке сроит https и значок «замочек», да и дизайн будет сделан явно не на коленке.

«Тайный Санта»

Это способ обмена подарками, когда ты заранее не знаешь, от кого тебе поступит презент. Такое развлечение часто устраивают в рабочих коллективах и на вечеринках, где много людей. Сейчас некоторые паблики в соцсетях тоже предлагают подписчикам сыграть в «тайного Санту». Если с вас просят денег за участие — не ведитесь.

Беспроигрышная лотерея

Перед Новым годом очень хочется верить в чудо. Если вдруг вы получили сообщение, что стали победителем в каком-то розыгрыше, не торопитесь ликовать, особенно если вы ни в чём таком не участвовали. Не переходите по непонятным ссылкам и не вводите свои персональные данные на мутных сайтах.

Покупки через мессенджеры

Перед Новым годом некоторые ищут на сайтах объявлений разные интересные штуковины вроде раритетных ёлочных игрушек или винтажные вещи в подарок. Если продавец при этом предлагает вам договориться о покупке не через платформу, а в мессенджере, велика вероятность, что он может оказаться обманщиком.

Быстрый заработок

Праздники всегда связаны с большими тратами — подарки, продукты и т.п. Если вы ищете, как поправить финансовое положение, чтобы хватило на всё, будьте внимательны с предложениями работы. Если вам обещают четырёхзначную сумму за несколько часов несложной деятельности, скорее всего, это мошенничество, написал телеграм-канал «Финансовая культура».

Ранее мы рассказывали про россиянина, который точно мог бы претендовать на звание самого доверчивого в стране. У него 6 раз увели деньги, причём под самыми нелепыми предлогами.