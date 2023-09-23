Ты должен был бороться с грязью, а не разносить её. Что не так с веником
Большинству из нас сложно представить нормальную уборку квартиры без подметания пола. Пол обычно подметают старым добрым веником. Оказывается, этот инструмент для уборки уже давно устарел. Он позволяет убрать с пола лишь крупный мусор, но при этом поднимает большие клубы пыли, объяснила руководитель клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук. Что же тогда использовать для очистки пола? И можно ли обойтись вообще без веника?
По словам Савчук, сухая уборка веником совершенно неэффективна: по квартире разносится пыль, а на полу остаётся мелкий мусор. А через пыль, между прочим, человек рискует подхватить инфекции или заработать обострение бронхиальной астмы, аллергии и дерматита.
«Веник – это атавизм, я не вижу в нём никакой практической пользы, кроме вреда», — сказала эксперт изданию «ФедералПресс».
Чем же убирать тогда? На помощь придёт пылесос. Причём Савчук советует по возможности обзавестись сразу тремя пылесосами:
- робот-пылесос — сможет сам убрать помещение, пока вы на работе.
- беспроводной — позволяет быстро убрать рассыпавшуюся крупу на кухне или собрать следы грязи от обуви у порога.
- стационарный — подходящий для генеральной уборки.
Пол можно мыть шваброй со специальной тканевой насадкой (мопом). Она пригодится и при сухой, и при влажной уборке.
«Пылесосом или шваброй можно и потолки, и стены протереть от пыли, дом будет чистый. Все эти гаджеты гораздо лучше, чем веник», — уверена эксперт компании «Настенька».
А вы знаете, где вообще самые грязные места в вашей квартире? Не спешите грешить на ободок унитаза (хотя там тоже много всего неприятного). На самом деле опасность подстерегает уже на пороге, при входе в квартиру. Подробнее об этом — здесь.