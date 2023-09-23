Ты должен был бороться с грязью, а не разносить её. Что не так с веником

По словам Савчук, сухая уборка веником совершенно неэффективна: по квартире разносится пыль, а на полу остаётся мелкий мусор. А через пыль, между прочим, человек рискует подхватить инфекции или заработать обострение бронхиальной астмы, аллергии и дерматита.

«Веник – это атавизм, я не вижу в нём никакой практической пользы, кроме вреда», — сказала эксперт изданию «ФедералПресс».

Чем же убирать тогда? На помощь придёт пылесос. Причём Савчук советует по возможности обзавестись сразу тремя пылесосами:

робот-пылесос — сможет сам убрать помещение, пока вы на работе.

беспроводной — позволяет быстро убрать рассыпавшуюся крупу на кухне или собрать следы грязи от обуви у порога.

стационарный — подходящий для генеральной уборки.

Пол можно мыть шваброй со специальной тканевой насадкой (мопом). Она пригодится и при сухой, и при влажной уборке.

«Пылесосом или шваброй можно и потолки, и стены протереть от пыли, дом будет чистый. Все эти гаджеты гораздо лучше, чем веник», — уверена эксперт компании «Настенька».

А вы знаете, где вообще самые грязные места в вашей квартире? Не спешите грешить на ободок унитаза (хотя там тоже много всего неприятного). На самом деле опасность подстерегает уже на пороге, при входе в квартиру. Подробнее об этом — здесь.