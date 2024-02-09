Ушлая риелторша делает жизнь клиентов невыносимой, а потом судится за неустойку

Ирина обратилась к риелтору Алёне по совету подруги, после чего они вместе с агентом выставили квартиру за 5,7 млн рублей. Но посредница сразу начала себя вести странно: стала навязывать дополнительные услуги, в том числе клининг. Также она торопила с выносом старой мебели, рассказала собственница.

Но никакого клининга Ирина не увидела. Зато с удивлением обнаружила, что стоимость её квартиры в объявлении упала на 500 000 рублей. Одновременно она заметила объявление о продаже квартиры соседа за 4,9 млн.

Риелтор всё объяснила: мол, появился конкурент с более низкой ценой, поэтому нужно поскорее избавляться от квартиры. Однако Ирина узнала у соседа, что на самом деле он ничего на продажу не выставлял. По её мнению, риелтор сама создала фейковое объявление, чтобы уговорить снизить стоимость.

Ирина решила разорвать договор с риелтором, но тут-то и вскрылась причина такого неадекватного поведения агента. В документе было прописано, что за продажу квартиры риелтор берёт 100 000 рублей, а за неустойку, если разорвать договор, столько же. По словам женщины, в отзывах жители Новосибирска тоже пишут, что этот риелтор намеренно создаёт все условия для разрыва договора, а потом добивается от клиентов компенсации через суды.

«Допустим, она выставляет 200 000 рублей компенсации, 200 000 суд не одобрит, но 15 000 одобрит. Вот так она по нитке и зарабатывает», — рассказала Ирина sib.fm.

Когда она предложила риелтору 100 000 рублей за неустойку, та не согласилась и решила получить через суд 300 000 рублей. Судья иск отклонил, но агент не сдалась и подала апелляцию.

И это только одна из схем, которой не брезгуют пользоваться некоторые риелторы. О других уловках можно узнать здесь.