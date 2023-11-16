Устраняем дубак в квартире. 4 способа утеплить жильё самому
Иногда даже при нормальном отоплении в квартире может быть холодно. Утеплить жильё поможет простой лайфхак: просто установите обёрнутый фольгой фанерный лист за батареей. Такой экран будет предотвращать потерю тепла и согревать помещение. Если вы живёте на первом этаже, обязательно утеплите пол. Александр Коршунов, специалист компании, производящей теплоизоляцию, рассказал, что ещё поможет не замерзать в квартире.
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Фанеру с фольгой надо установить за батареей на расстоянии 2–3 см. Отражающий экран не должен соприкасаться с радиатором. Тогда тепло будет идти внутрь квартиры, а не на внешнюю стену дома.
Второй простой способ утеплить жильё — установить герметичные стеклопакеты. Ну или просто закрыть все трещины и зазоры в окнах.
А вот совет для тех, кто живёт на первом этаже и постоянное мёрзнет: утеплите пол. Это защитит от холода, который идёт прямо от земли. Иногда пол над подъездом бывает невыносимо ледяным.
Дополнительно можно сделать теплоизоляцию стен, граничащих с улицей или соседствующих с холодной лифтовой шахтой. Так в жильё будет проникать меньше холода через стены квартиры. Плюс защититесь от грибка и сырости. Но утепление нужно делать на металлическом каркасе.