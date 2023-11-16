Устраняем дубак в квартире. 4 способа утеплить жильё самому

Фанеру с фольгой надо установить за батареей на расстоянии 2–3 см. Отражающий экран не должен соприкасаться с радиатором. Тогда тепло будет идти внутрь квартиры, а не на внешнюю стену дома.

Второй простой способ утеплить жильё — установить герметичные стеклопакеты. Ну или просто закрыть все трещины и зазоры в окнах.

А вот совет для тех, кто живёт на первом этаже и постоянное мёрзнет: утеплите пол. Это защитит от холода, который идёт прямо от земли. Иногда пол над подъездом бывает невыносимо ледяным.

Дополнительно можно сделать теплоизоляцию стен, граничащих с улицей или соседствующих с холодной лифтовой шахтой. Так в жильё будет проникать меньше холода через стены квартиры. Плюс защититесь от грибка и сырости. Но утепление нужно делать на металлическом каркасе.