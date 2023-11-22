Эйчар раскрыл лайфхаки увольнения по всем правилам

Увольняешься сам: простые шаги

Желание покинуть нынешнее место работы может прийти к любому по самым разным причинам: кто-то хочет развиваться в более крупной компании, а кто-то давно мечтал поменять сферу деятельности. Чтобы этот процесс прошёл комфортно для обеих сторон, нужно следовать простым правилам.

Рассказать о своём решении команде

В первую очередь сообщите о намерении уволиться своему непосредственному руководителю. Даже если вам кажется, что вы легко заменимы, от вашего решения может забуксовать работа команды, отдела, а может, и всей компании. Например, если какие-то бизнес-процессы или проекты завязаны только на вас.

Стоит озадачиться вопросами, кто возьмёт на себя ваш фронт работы, для этого нужен один человек или несколько?. В идеале, если сроки не горят, о желании сменить место работы или уйти с нынешнего лучше до того, как вы подадите соответствующее заявление: оцените здраво, сколько потребуется времени, чтобы найти и обучить человека на ваше место.

Но в крайнем случае действует минимальный срок: две недели до дня ухода. Срок сокращается до трёх дней, если работник находился на испытательном сроке или его наняли на период до двух месяцев или для выполнения сезонных работ.

А если вы занимаете руководящую позицию, то выход из компании нужно продумать ещё тщательнее. Как руководитель вы служите примером или наставником для своей команды. Поэтому стоит задаться ещё и вопросом, как сообщить об этом своим сотрудникам

Для такого разговора можно пригласить HR-менеджера, который поможет команде принять новость о грядущих изменениях и снять эмоциональное напряжение.

Передать дела

Если вы единственный в компании обладаете каким-то важным контекстом или умеете работать с тем или иным инструментом, стоит передать эти знания и умения тому, кто остаётся.

Тогда работодатель и команда не будут поминать вас лихом в ситуациях кризиса. Это когда «Всё сломалось, а умел только Ваня. Ну что ж он нам ничего не объяснил?».

Соблюсти формальности

Тут всё довольно просто. Обычно достаточно написать заявление на увольнение в свободной форме.

Если у вас плохие отношения с работодателем, то его лучше подавать на бумаге или через КЭДО. Если направить скан заявления на почту или в корпоративный мессенджер, то в случае суда или какого-то трудового разбирательства, это могут не признать надлежащей формой.

По закону, работодатель не может отказаться увольнять сотрудника, но имеет право не отпускать его ещё в течение двух недель (так называемая отработка). Этот срок начинают отсчитывать со дня подачи заявления. Исключения — если работник поступает в учебное заведение, уходит на пенсию или в армию.

На практике этот двухнедельный срок нужен для того, чтобы у работника была возможность передумать и отказаться от увольнения, завершить проект или обучить новичка, а также найти новую работу. Работодатель в это время может найти ему замену и подготовить необходимые документы.

Если сотрудник передумал увольняться, он может отозвать своё заявление в свободной форме, письменно или электронно, до даты увольнения. Но есть один нюанс: если компания уже нашла нового сотрудника на вашу должность, то увольнение состоится, несмотря на отзыв заявления.

Договориться об отработке

Чаще всего сотрудник может договориться с работодателем о необходимости и сроках отработки. Если она не нужна ни одной из сторон, увольнение можно оформить одним днём. Однако важно согласовать это заранее.

Если работодатель настаивает на отработке, а сотрудник к ней не готов, он может найти разные основания не ходить на работу: от состояния здоровья и ухода за детьми или престарелыми родственниками до переезда в другой регион. А при наличии накопленных отпускных дней может даже взять отпуск на эти две недели.

Некоторые приносят работодателю сразу оба заявления: на увольнение и отпуск. А иногда направляют заявление об увольнении прямо из отпуска или с больничного. Но лучше не делать этого, если есть возможность просто договориться с работодателем. Честный разговор всегда лучше ультиматумов и сжигания мостов.

Проверить документы

Убедитесь, что HR-отдел отдал вам при увольнении все необходимые документы:

Бумажную трудовую книжку с отметкой об увольнении (если вы ещё не перешли на электронную). Заверенную выписку из формы ЕФС-1 (данные индивидуального учёта для передачи в Социальный фонд, для выдачи не обязательны, но выдаются по запросу); Заверенную выписку из раздела 3 РСВ (расчёта по страховым взносам за весь отработанный период); Оригиналы дипломов, сертификатов, медицинских заключений и иных документов, которые сотрудник отдавал при трудоустройстве; Расчетный листок; Медкнижку (при наличии).

Если вы захотите к этому пакету получить справку 2-НДФЛ, то вам нужно будет запросить её самостоятельно. По закону работодатель не обязан выдавать её без запроса сотрудника.

Договориться о рекомендациях

Если вы расстаётесь с компанией на хорошей ноте, можете заранее договориться с HR-менеджером или руководителем о том, что укажете его номер телефона в резюме или анкете при будущем трудоустройстве. Также рекомендации можно попросить и в письменном виде на бланке организации.

Если расставание тяжелое и вы не уверены в хорошей рекомендации, лучше не давать контакты с прошлого места работы, а показать портфолио и на собеседовании сделать акцент на удачных проектах из вашего опыта.

Попрощайться с коллективом

Формат во многом зависит от культуры внутри компании. Но здорово, если удастся открыто и честно обозначить основные причины ухода, поблагодарить команду за совместную работу, а компанию — за полученный опыт. Ведь кто знает, возможно, вам ещё не раз доведется работать над совместными проектами.

Увольняют вас: соблюсти лицо

Такое тоже может случиться по разным причинам: остановилось финансирование, не оправдались ожидания работодателя, произошло нарушение трудовой дисциплины или условий договора. В конце концов, вы могли просто «не сойтись характерами».

Даже в такой ситуации рекомендуется не уходить в негатив, а сохранять спокойствие и искать компромисс. Здесь, опять же, честный разговор всегда лучше ультиматумов.

Вас могут попросить написать заявление по собственному желанию. Если вы готовы к этому — это самый экологичный и безболезненный выход из трудовых отношений. Но учтите, что по закону уведомлять вас о намерении уволить в случае сокращения штата работодатель должен хотя бы за два месяца.

Другой хороший вариант — составить дополнительное соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон. В таком случае вы сможете договориться с работодателем о размере компенсации и не будете переживать о резкой потере источника дохода.

Также при необходимости можно заранее договориться о том, что в процессе отработки и передачи дел вы будете отвлекаться на поиск нового места работы. Вы можете попросить работодателя отпускать вас на собеседования и с пониманием отнестись к звонкам в рабочее время.