В России предложили необычный способ сбора кедровых шишек

Сегодня сбор кедровых шишек очень сильно зависит от климатических и погодных условий, рассказали в вузе.

К примеру, жители двух районов Алтайского края дожидаются сильного ветра, чтобы потом собрать шишки, упавшие на землю.

По задумке учёных, дрон мог бы точечно сбивать шишки струёй воздуха. А собирать их с земли и доставлять в точку сбора могли бы экзоскелеты, уверены исследователи-футуристы.

Ранее учёные выяснили, почему собаки виляют хвостом на самом деле.