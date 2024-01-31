Выживание
Опубликовано 31 января 2024, 20:40
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В России предложили необычный способ сбора кедровых шишек

Российские учёные предложили собирать кедровые шишки с помощью дронов. Такую идею озвучили в инженерной школе Томского государственного университета. Сейчас шишки собирают в основном вручную, а для этого приходится лезть на дерево или ждать подходящей погоды. Местные исследователи обдумывают варианты, как можно автоматизировать этот процесс и увеличить количество собранных шишек до 40%.
Freepik/awesomecontent

Freepik/awesomecontent

Сегодня сбор кедровых шишек очень сильно зависит от климатических и погодных условий, рассказали в вузе.

К примеру, жители двух районов Алтайского края дожидаются сильного ветра, чтобы потом собрать шишки, упавшие на землю.

По задумке учёных, дрон мог бы точечно сбивать шишки струёй воздуха. А собирать их с земли и доставлять в точку сбора могли бы экзоскелеты, уверены исследователи-футуристы.

Ранее учёные выяснили, почему собаки виляют хвостом на самом деле.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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