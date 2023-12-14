В России с Нового года серьёзно подорожает шоколад
Шоколад с Нового года заметно подорожает, предупредили производители. Основная причина — мировой дефицит какао-бобов и, как следствие, заоблачные цены на какао на биржах. По оценкам экспертов, за 2023 год бобы стали стоить в 2–3 раза больше, чем раньше. Свой вклад в растущие цены в России внесло ослабление рубля и удорожание логистики и упаковки. На сколько придётся раскошелиться сладкоежкам?
С 1 января 2024 года отпускные цены вырастут в среднем на 20%, предупредила компания Barry Callebaut — крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов.
А кондитерская фабрика «Господарь» планирует в начале 2024 года поднять отпускные цены на 15%, узнал РБК.
Сырьё для шоколада привозят из Африки и Южной Америки. Цены зависят от закупки какао на бирже. При этом урожай какао-бобов 3 года подряд был низким. В 2023 году цены на них выросли до максимума почти за полвека из-за неблагоприятной погоды в Западной Африке.
Но даже если шоколад подорожает на 20%, это не покроет издержки, так что производители будут постепенно поднимать цены, заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьёв.
По его словам, если брать в расчёт стоимость какао-бобов на рынке прямо сейчас, цены должны вырасти на 60–70% в зависимости от сорта шоколада. Причём сильнее всего подорожает горький шоколад, в котором больше какао, — на 70–80%, а молочный — на 20%.