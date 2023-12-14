В России с Нового года серьёзно подорожает шоколад

С 1 января 2024 года отпускные цены вырастут в среднем на 20%, предупредила компания Barry Callebaut — крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов.

А кондитерская фабрика «Господарь» планирует в начале 2024 года поднять отпускные цены на 15%, узнал РБК.

Сырьё для шоколада привозят из Африки и Южной Америки. Цены зависят от закупки какао на бирже. При этом урожай какао-бобов 3 года подряд был низким. В 2023 году цены на них выросли до максимума почти за полвека из-за неблагоприятной погоды в Западной Африке.

Но даже если шоколад подорожает на 20%, это не покроет издержки, так что производители будут постепенно поднимать цены, заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьёв.

По его словам, если брать в расчёт стоимость какао-бобов на рынке прямо сейчас, цены должны вырасти на 60–70% в зависимости от сорта шоколада. Причём сильнее всего подорожает горький шоколад, в котором больше какао, — на 70–80%, а молочный — на 20%.