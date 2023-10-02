В тюрьму за парилку. Как построить баню на даче и не получить срок

У себя на участке разрешается строить бани только для собственных нужд — ни в коем случае не для заработка. Бизнес-бани недопустимы на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

«Организовать коммерческую баню можно только в объектах общественно-деловой застройки на землях населённых пунктов», — объяснил порталу News.ru Чаплин.

А если организовать бизнес только для членов СНТ? Всё равно могут наказать за нецелевое использование участка. И штрафы предусмотрены немаленькие:

для физилиц — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не меньше 10 000 рублей;

для должностных лиц — от 1 до 1,5%, но не ниже, чем 20 000 рублей;

для юрлиц и председателя СНТ — от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не ниже 100 000 рублей.

Но «в особо острых ситуациях», сказал Чаплин, наказать могут даже лишением свободы. Скорее всего, имеются в виду случаи, когда из-за незаконной бизнес-бани кто-то может пострадать физически.

Можно ли тогда звать в свою личную баню соседей или друзей? Если денег с них брать не будете — то пожалуйста. Только не забывайте, что за некоторые постройки на участке дачник должен платить налоги. Подробнее об этом — здесь.