Ветеринар объяснил, есть ли шансы выжить у домашнего кота на улице

По словам эксперта, ответственность за питомца несёт хозяин, хотя поступка проводницы никто не оправдывает. Он отметил, что, как правило, животных нужно перевозить в твёрдых и прочных переносках, но часто владельцы делают выбор в пользу более бюджетных и опасных вариантов. Например, тряпочных переносок — из такой питомец можно легко выбраться.

Меркулов уточнил, что кошки очень быстро переохлаждаются, но уличные обычно знают места, где могут укрыться, согреться и поесть, поэтому и в минус 30 выживают. Навыков выживания у Твикса не было, так как, судя по фото, он был явно домашним котом, добавил врач. Плюс у погибшего кота не было лишнего веса, а значит лишней энергии и запасов сил.

Возможно, упитанность дала бы ему больше времени, чтобы найти тепло и еду, но вероятность этого мала. При этом многое зависит и от времени, когда нашли животное. Бывает, что у животного переохлаждение, но спасти его ещё можно. Причём разными способами, главное — не повышать температуру резко.

Ветеринар рассказал, что кошки — нежные создания, они легко заболевают и тяжело переносят болячки. Нельзя точно назвать температуру воздуха, которая будет для них опасна. Факторов очень много, добавил он.

Историю кота Твикса можно прочитать тут. А о том, какие меры после инцидента приняли в РЖД, рассказали в этом материале.