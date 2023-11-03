Вирусы начнут убивать в 12 раз больше из-за плохой экологии. Ковид был только первой ласточкой

Эксперты американской биотехнологической компании Ginkgo Bioworks разобрались в проблеме и рассказали всем, кто хотел послушать. По их подсчётам, изменение климата напрямую влияет на заражение вирусами и на смертность от них. По их словам, коронавирус, который возник так внезапно и унёс столько жизней, был не случайностью и дальше будет только хуже.

Как объяснили учёные, из-за глобального потепления и уменьшения лесных массивов животные бегут в города, ближе к людям. Поэтому случаи заражения и учащаются, а значит, статистически, и смертность от них. Каждый год она растёт на 5%. К 2050 году специалисты прогнозируют в 12 раз больше смертельных случаев и в 4 раза больше различных побочных эффектов у выживших.

Среди вероятных зачинщиков эпидемий есть:

Эбола;

Марбургский вирус (похож на коронавирус);

Нипах;

Мачупо.

Если кажется, что это всё далёкое и сомнительное будущее, то напомним, что в Китае учёные исследовали крыс на острове Хайнань и обнаружили у них 22 вируса, 8 из которых оказались новыми.