Вирусы начнут убивать в 12 раз больше из-за плохой экологии. Ковид был только первой ласточкой
Учёные нашли подход к тем людям, кто отмахивался от глобального потепления. Теперь это не пустые слова, ведь изменение климата в итоге приведёт к тому, что люди начнут чаще заражаться опасными вирусами от животных и в итоге умирать. Они напомнили, что коронавирус, забравший жизни 7 млн людей (официально, а неофициально — 20) начался из-за одной летучей мышки.
Эксперты американской биотехнологической компании Ginkgo Bioworks разобрались в проблеме и рассказали всем, кто хотел послушать. По их подсчётам, изменение климата напрямую влияет на заражение вирусами и на смертность от них. По их словам, коронавирус, который возник так внезапно и унёс столько жизней, был не случайностью и дальше будет только хуже.
Как объяснили учёные, из-за глобального потепления и уменьшения лесных массивов животные бегут в города, ближе к людям. Поэтому случаи заражения и учащаются, а значит, статистически, и смертность от них. Каждый год она растёт на 5%. К 2050 году специалисты прогнозируют в 12 раз больше смертельных случаев и в 4 раза больше различных побочных эффектов у выживших.
Среди вероятных зачинщиков эпидемий есть:
- Эбола;
- Марбургский вирус (похож на коронавирус);
- Нипах;
- Мачупо.
Если кажется, что это всё далёкое и сомнительное будущее, то напомним, что в Китае учёные исследовали крыс на острове Хайнань и обнаружили у них 22 вируса, 8 из которых оказались новыми.