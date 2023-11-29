Владельцы айфонов погрязли в кредитах. Зарплаты на смартфон не хватает

Согласно исследованию, айфоны в основном выбирает молодёжь в возрасте от 19 до 30 лет, и, как правило, это жители Москвы и Северного Кавказа.

На фоне погрязших в кредитах любителей айфонов владельцы Android-смартфонов кажутся более бережливыми. Они в два раза чаще открывают вклады. Правда, депозит на 30% больше у поклонников iPhone. Но вот остатки на сберегательных счетах в 1,5 раза выше у пользователей Android.

Отмечается, что подавляющее большинство (90%) владельцев телефонов на Android регулярно пользуются обычными дебетовыми картами. Этот показатель среди пользователей iPhone ниже на 30%.

Исследование провели в ноябре 2023 года среди 4 млн клиентов финансовой организации. Из них 75% приходилось на владельцев Android-смартфонов, 25% — на владельцев устройств с iOS.

Впрочем, может, скоро кредитов станут брать больше все — цены-то растут. Недавно стало известно о росте стоимости смартфонов перед Новым годом.