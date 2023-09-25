Власти решили не повышать зарплаты некоторым госслужащим в 2024 году
Зарплаты федеральным госслужащим не будут индексировать в 2024 году. По данным РБК, правительство отказалось от ежегодной прибавки к чиновничьему окладу ради экономии бюджетных средств. Правда, экономить будут не на всех госслужащих. Некоторым зарплату всё же повысят — как и собирались, на 4%. Рассказываем, кто получит прибавку, а кто — нет.
Вообще-то, поднять зарплаты в 2024 году собирались всем госслужащим. Однако в правительстве подумали и решили оптимизировать расходы бюджета, рассказал источник издания в финансово-экономическом блоке кабмина.
Такое уже было. Например, когда была дешёвая нефть, чиновникам не повышали зарплату несколько лет — с 2014-го по 2016 год. После пандемии в 2021 году индексации тоже не было у всех, кроме военных.
Впрочем, в этот раз тоже сделают исключение. Повышение окладов в 2024 году ждёт:
- работников организаций бюджетной сферы, в частности федеральных государственных учреждений, — на 4,5%;
- бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры — на 9,8%.