Когда во всём виновата мать. 5 простых шагов, как отпустить обиды на родителей

Справедливо ли тогда говорить о том, что все проблемы из детства? И да, и нет. Детский опыт действительно имеет большую значимость, а травмы развития, или детские травмы, могут оставаться болезненными в течение всей жизни и оказывать большое влияние на человека здесь и сейчас.

Жизнь ребёнка в семье, в которой родители (или один из родителей) страдают от алкогольной или наркотической зависимости, применяется физическое или эмоциональное насилие, полна травматичного опыта. В такой обстановке ребёнок получает богатый опыт отвержения, пренебрежения и невидимости.

Детство в дисфункциональной семье для психики гораздо хуже, чем единичная травма, связанная с угрозой жизни, например, ДТП или нападение. Оно может существенно осложнять жизнь уже во взрослом возрасте: это может проявляться и в проблемах с эмоциональной регуляцией, вызывать гипервозбуждение или, наоборот, гиповозбуждение нервной системы, создавать трудности с построением взаимоотношений с людьми, влиять на самооценку и ощущение личностных границ.

Кроме того, в травме всегда рождаются дисфункциональные убеждения о себе, например: «я не важен», «я не могу себя защитить», «я слаб» и так далее. Эти убеждения ложатся в основы когнитивных схем, с помощью которых человек анализирует и интерпретирует события в своей жизни — и часто здесь прямая логическая связь с детским опытом уже теряется.

Но детским опытом жизнь человека всё же не ограничивается.

Помимо внутрисемейных отношений, есть внесемейная социализация и опыт .

. Человек — существо высокоорганизованное, активное и разумное: прошлый опыт, даже самый тяжёлый, может влиять (и иногда существенно), но не определять сегодняшний день, и уж тем более завтрашний. Ответственность за настроение, действия и поступки лежит всё же на самом человеке , а не на его прошлом опыте (а также маме с папой, какими бы они ни были).

, а не на его прошлом опыте (а также маме с папой, какими бы они ни были). Каким бы ни был прошлый опыт, странно было бы говорить о том, что человек равен только своему опыту — хотя бы потому, что всегда остаётся возможность формировать отношение к этому опыту и принимать решения по отношению к нему (что уже больше, чем сам опыт).

Винить родителей за тяжёлое детство — ваше отношение, использовать свой опыт как оправдание текущим неудачам или бездействию — ваше решение. Проблема подобных решений и отношений состоит в том, что если начать с обиды в одной какой-либо ситуации и почувствовать от этого облегчение за счёт вторичной выгоды (пускай обида есть, зато удалось снять груз ответственности), возникает желание постепенно распространить это на все другие сферы жизни.

Как отпустить обиды на родителей. Алгоритм действий

Шаг 1. Осознать, что ваше «я» гораздо больше того опыта, что с вами произошёл. Родители могли быть не правы, а опыт мог быть ужасен. Но ваш жизненный путь всё равно длиннее, чем ваше детство, а опыт больше и шире.

Шаг 2. Отвести себе главную роль в своей жизни. Когда-то это могло быть не так, но сегодня решаете именно вы. У вас есть возможность действовать и формировать отношения. Решения ваши — и ответственность за них тоже на вас, а не на вашем прошлом или окружении. Опыт мог на вас повлиять, но не определить — определяете себя именно вы.

Шаг 3. Принять неоднозначность последствий от пережитого вами опыта. Даже самый ужасный опыт (например, сексуальное или физическое насилие) одновременно может рождать разные представления о себе — например, и представление «я слаб», и представление «я смог выжить», которые полярны по своей сути и могут при этом существовать одновременно. Сама же травма, помимо явного вреда для психики, может нести в себе колоссальный опыт преодоления.