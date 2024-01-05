Водителям рассказали, как «оживить» авто после морозной ночи

После включения зажигания нужно включить дальний свет, досчитать до 10–20 и выключить его. Так вы подготовите аккумулятор к длительной работе, рассказал Темников.

Тем, кто ездит на механике, нужно выжать на сцепление, чтобы коробка передач отсоединилась от двигателя. Тогда стартёру не придётся прокручивать двигатель вместе с коробкой.

Следующий шаг — прогреть двигатель до рабочей температуры. Если за окном –20 и больше, прогревать машину нужно как минимум 5–7 минут, сказал Темников «Вечерней Москве». Чем теплее на улице, тем меньше времени понадобится на прогрев, добавил он.

Путешествовать на машине можно не только в тёплое время года, но и зимой. У таких вояжей есть свои особенности. Вот что нужно прихватить в дорогу, если вы едете на автомобиле.