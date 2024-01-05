Выживание
07:00, 05 января 2024
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Водителям рассказали, как «оживить» авто после морозной ночи

На улице стоят 30-градусные морозы, и это настоящее испытание для автолюбителей. В отличие от водителей, их железные ласточки всю ночь проводят на холоде. Поэтому наутро машину нужно как следует прогреть, прежде чем куда-то ехать. Причём «оживлять» автомобиль нужно аккуратно, иначе возрастает риск поломок, предупредил автоэксперт Вячеслав Темников. Он рассказал, как завести машину после холодной ночи.

Водителям рассказали, как «оживить» авто после морозной ночи
© Freepik/senivpetro

После включения зажигания нужно включить дальний свет, досчитать до 10–20 и выключить его. Так вы подготовите аккумулятор к длительной работе, рассказал Темников.

Тем, кто ездит на механике, нужно выжать на сцепление, чтобы коробка передач отсоединилась от двигателя. Тогда стартёру не придётся прокручивать двигатель вместе с коробкой.

Следующий шаг — прогреть двигатель до рабочей температуры. Если за окном –20 и больше, прогревать машину нужно как минимум 5–7 минут, сказал Темников «Вечерней Москве». Чем теплее на улице, тем меньше времени понадобится на прогрев, добавил он.

Путешествовать на машине можно не только в тёплое время года, но и зимой. У таких вояжей есть свои особенности. Вот что нужно прихватить в дорогу, если вы едете на автомобиле.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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