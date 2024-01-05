Водителям рассказали, как «оживить» авто после морозной ночи
На улице стоят 30-градусные морозы, и это настоящее испытание для автолюбителей. В отличие от водителей, их железные ласточки всю ночь проводят на холоде. Поэтому наутро машину нужно как следует прогреть, прежде чем куда-то ехать. Причём «оживлять» автомобиль нужно аккуратно, иначе возрастает риск поломок, предупредил автоэксперт Вячеслав Темников. Он рассказал, как завести машину после холодной ночи.
После включения зажигания нужно включить дальний свет, досчитать до 10–20 и выключить его. Так вы подготовите аккумулятор к длительной работе, рассказал Темников.
Тем, кто ездит на механике, нужно выжать на сцепление, чтобы коробка передач отсоединилась от двигателя. Тогда стартёру не придётся прокручивать двигатель вместе с коробкой.
Следующий шаг — прогреть двигатель до рабочей температуры. Если за окном –20 и больше, прогревать машину нужно как минимум 5–7 минут, сказал Темников «Вечерней Москве». Чем теплее на улице, тем меньше времени понадобится на прогрев, добавил он.
Путешествовать на машине можно не только в тёплое время года, но и зимой. У таких вояжей есть свои особенности. Вот что нужно прихватить в дорогу, если вы едете на автомобиле.