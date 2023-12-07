Водителям рассказали о компенсации за застрявшую на зимней трассе машину

Вообще-то, в законе прямо не предусмотрена такая компенсация. Однако это не значит, что отвечать за заснеженные автодороги некому.

В ненадлежащем состоянии дороги виноваты дорожные службы. Если из-за этого кто-то пострадает или будет причинён вред имуществу, можно смело идти в ГИБДД, сказал юрист.

По его словам, отвечать придётся собственнику дороги. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.