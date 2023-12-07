Водителям рассказали о компенсации за застрявшую на зимней трассе машину
Рекордные сугробы в Москве не спешат таять, изрядно осложняя жизнь и коммунальщикам, и автомобилистам. Сложнее тем, кто от авто отказаться не может. Неприятности могут поджидать водителей и на трассе — машина может увязнуть в сугробе так, что придётся её вытаскивать. Как в этом случае возместить ущерб и с кого стрясти деньги, рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
Вообще-то, в законе прямо не предусмотрена такая компенсация. Однако это не значит, что отвечать за заснеженные автодороги некому.
В ненадлежащем состоянии дороги виноваты дорожные службы. Если из-за этого кто-то пострадает или будет причинён вред имуществу, можно смело идти в ГИБДД, сказал юрист.
По его словам, отвечать придётся собственнику дороги. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
«Сотрудники должны провести расследование и собрать доказательства, подтверждающие вину собственника. В последующем следует обратиться в суд с исковым заявлением», — сказал Безделин.
Также гаишники должны будут выдать собственнику дороги представление об устранении нарушений.