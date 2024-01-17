Юрист объяснила, как заставить должника платить алименты

Первый шаг — обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов. Вам должны выдать исполнительный лист или судебный приказ. С этими документами нужно пойти к приставам, пояснила Данилова.

После того как приставы возбудят исполнительное производство, у вас будет больше инструментов, чтобы стрясти алименты с неплательщика. Ограничение на выезд из страны и лишение водительских прав часто заставляют должников вспомнить о родительских обязанностях, добавила юрист.

Если неплательщик не одумается даже после этих мер, спустя два месяца после открытия исполнительного производства нужно потребовать у приставов привлечь его к административной ответственности. Это может быть штраф 20 000 рублей, а может — арест на 10–15 суток или 150 часов обязательных работ.

Следующий этап — уголовная ответственность. Порой должники одумываются, когда приставы приходят к ним описывать имущество, добавила Данилова в беседе с News.ru.

В совсем уж крайнем случае родителя, отказывающегося от обязанностей по содержанию ребёнка, можно лишить родительских прав. Поскольку права детей не нарушаются, по закону он будет обязан платить алименты, заключила юрист.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, как не разориться при разводе. Понадобится всего одна бумажка.