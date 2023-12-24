Юристы рассказали о правах беременной на временной работе

Чем срочный договор отличается от обычного

Срочный трудовой договор отличается от бессрочного, как можно догадаться по названию, только сроком своего действия. Согласно Трудовому кодексу, он прекращается, как только этот срок истечёт.

При этом о прекращении договора работодатель должен сообщить сотруднику в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до этого, рассказала Абдрахимова.

Обычно срочный трудовой договор заключают ради временной работы (до 2 месяцев) или сезонной, а ещё когда человек замещает основного сотрудника. Но контракт могут оформить и в том случае, если работать человек будет постоянно — тогда документ будут перезаключать при необходимости.

Что происходит со срочным договором беременной

По закону срочный трудовой договор с беременной женщиной должны продлить, когда истечёт срок его действия. Понадобится медицинская справка, подтверждающая её состояние, а ещё письменное заявление от сотрудницы.

Продлевают срочный трудовой договор до окончания беременности , причём неважно, как именно она окончилась: рождением ребёнка, выкидышем или абортом. Если родился ребёнок, то увольнение случится в день окончания отпуска по беременности и родам. В других случаях — в течение недели с того дня, когда работодатель узнал или должен был узнать об окончании беременности.

Когда можно уволить беременную

Если женщина занимала временную позицию, а основной сотрудник во время её беременности вышел на работу, работодатель должен предложить ей вакантные подходящие должности. Они должны соответствовать квалификации женщины и состоянию её здоровья. При этом ей могут предложить нижестоящую должность, в том числе с меньшей зарплатой, сообщила Семёнова.

Если такой вакансии нет или женщину они не устраивают, её уволят в день, когда постоянный сотрудник вернётся.

Во всех других случаях договор действует, пока женщина беременна. Этот факт она должна не чаще раза в три месяца подтверждать соответствующей справкой.

Что делать, если беременную незаконно уволили

Абдрахимова советует обращаться в суд и требовать восстановить срочный договор, а ещё компенсировать время вынужденного пропуска. Бывает, что работодатели хитрят с беременными, которые занимали временную позицию.

А вот если женщина сама отказалась или подходящего варианта не было, придётся смириться с ситуацией.