Сколько матерям заплатят в 2024 году? Напомнил юрист

Маткапитал индексируют каждый год. В 2023-м капитал на первого ребёнка увеличили на 11,9% (до почти 587 000 рублей). За второго начали давать свыше 775 000 рублей.

С 1 февраля 2024-го маткапитал проиндексируют на 7,5%.

«Если семья уже потратила часть маткапитала, оставшиеся средства всё равно будут проиндексированы на 7,5%», — отметил юрист.

То есть, если из 587 000 рублей у семьи осталось 387 000 рублей, то с февраля эта сумма увеличится до 416 025 (+7,5%). Потратить их можно будет на следующее:

улучшение жилищных условий,

погашение ипотеки и на первоначальный взнос;

на образование детей;

формирование накопительной пенсии матери.

При этом 25 декабря 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому вводятся новые ограничения на получение маткапитала. Кто оказался в пролёте — узнайте здесь.

Богоутдинов напомнил, что в 2024 году увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Он вырастет с 33 281 рубля до 49 123 рублей в месяц. Это на 48% больше максимальной суммы в 2023 году.