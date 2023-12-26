Сколько матерям заплатят в 2024 году? Напомнил юрист
Размер материнского капитала в России с 1 февраля 2024 года проиндексируют на 7,5%. Государство будет давать 631 000 рублей на первого ребёнка и 834 000 рублей — на второго. При этом цели, на которые можно потратить выданную сумму, не изменятся. Также россиян ждёт увеличение декретных выплат и детского пособия, напомнил управляющий партнёр консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.
Маткапитал индексируют каждый год. В 2023-м капитал на первого ребёнка увеличили на 11,9% (до почти 587 000 рублей). За второго начали давать свыше 775 000 рублей.
С 1 февраля 2024-го маткапитал проиндексируют на 7,5%.
«Если семья уже потратила часть маткапитала, оставшиеся средства всё равно будут проиндексированы на 7,5%», — отметил юрист.
То есть, если из 587 000 рублей у семьи осталось 387 000 рублей, то с февраля эта сумма увеличится до 416 025 (+7,5%). Потратить их можно будет на следующее:
- улучшение жилищных условий,
- погашение ипотеки и на первоначальный взнос;
- на образование детей;
- формирование накопительной пенсии матери.
При этом 25 декабря 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому вводятся новые ограничения на получение маткапитала. Кто оказался в пролёте — узнайте здесь.
Богоутдинов напомнил, что в 2024 году увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Он вырастет с 33 281 рубля до 49 123 рублей в месяц. Это на 48% больше максимальной суммы в 2023 году.