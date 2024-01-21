Застряли зимой на трассе? Вот как спастись из снежного плена

Просим о помощи

Это нужно сделать в первую очередь. Вот какой порядок действий порекомендовали «Секрету» в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

Позвоните родным или близким друзьям и сообщите им, где находитесь.

Если проблема не массовая и застряли только вы, попросите помощи у проезжающих мимо водителей.

Если вам стало плохо, немедленно позвоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или 112. Максимально точно опишите место, в котором вы находитесь, и заметные ориентиры.

Если связи нет, передайте сведения о случившемся через проезжающих мимо водителей в ближайшую пожарную часть.

Очень важно не поддаваться панике — она помешает вам позаботиться о себе. Старайтесь сохранять холодную голову.

«В случае, если же вы чувствуете, что накатывает паника — первым делом сделайте несколько мелких неспешных глотков воды или того, что имеется при себе, а также откройте окно и подышите воздухом. Короткий вдох носом и длинный медленный выдох через рот, можно со звуком. Задержите дыхание на 1-2 секунды. Затем снова медленно вдохните через нос. Старайтесь дышать на счёт до 4, если можете. Повторяйте этот процесс 6-10 раз в минуту в течение нескольких минут», — рекомендует врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa Мария Бирюкова.

Также старайтесь избегать негативных мыслей о случившемся. Не накручивайте и не обвиняйте себя, а ещё не продумывайте альтернативные сценарии — ЧП уже произошло. Дать выход стрессу помогут простые физические упражнения. Если есть возможность выйти из машины, попрыгайте или поприседайте на улице.

Поддерживаем работу автомобиля

Пока вы ждёте, когда ситуация разрешится или подоспеет помощь, нужно следить за тем, чтобы с машиной ничего не случилось.

«Периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребённым под ним. Кроме того, не занесённый снегом автомобиль — хороший ориентир для служб спасения», — отмечают в свердловском главке МЧС.

Если есть возможность, также необходимо постоянно прогревать двигатель. А если бензина осталось мало, то делать это стоит хотя бы периодически. Это позволит не допустить полного охлаждения двигателя.

Важно: пока машина работает, немного приоткройте окно для вентиляции и предотвращения отравления угарным газом (это может произойти, если с выхлопной системой возникнут проблемы). А ещё по возможности поставьте машину против ветра, чтобы в салон не попали выхлопы, и следите за его направлением.

«Не менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба не закрылась наледью и её не замело снегом», — добавили свердловские спасатели.

Утепляем машину

Здесь спасатели из Приморья делятся сразу несколькими лайфхаками. Для начала нужно устранить сквозняки — с этим справится обычный скотч.

«Каким бы качественным ни было уплотнение дверей автомобиля, герметичным его не назовёшь. Дверное резиновое уплотнение со временем сминается и протирается. В „полевых условиях“ решить эту проблему можно довольно просто — нужно взять в дорогу широкий бумажный скотч. Он и прилипает отлично, и клей после себя на поверхности не оставляет», — рассказали в краевом главке МЧС.

Следом нужно занавесить окна — это самые «тонкие» участки кузова, и через них тепло уходит быстрее всего. Пригодятся пледы или покрывала, а если их нет, то обычная полиэтиленовая плёнка.

А ещё утеплить машину можно снегом.

«Для этого понадобится сапёрная лопатка. Достаточно набросать снежный валик вокруг авто до уровня дверного порога, чтобы отгородить пространство под днищем от холодного воздуха извне», — поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Спасаемся, если автомобиль заглох

Бывает и так, что помощи приходится ждать невероятно долго — и машина такой вынужденной остановки не выдерживает. Если автомобиль заглох, нужно для начала выйти на улицу и оценить обстановку. Дальше придётся выбрать один из доступных сценариев.

Если встряли только вы, можно попросить проезжающих автомобилистов отбуксировать вашу машину.

Помимо этого, можно вызвать эвакуатор.

Если покинуть место ЧП вместе с машиной никак не получается, то стоит дойти и доехать с кем-то до ближайшего населённого пункта. Там можно будет переночевать и вернуться за автомобилем на следующий день.

«Если существует угроза жизни или здоровью, то нужно незамедлительно вызвать спасателей. Огнеборцы доставят вас в ближайший населённый пункт или в пожарную часть. Их нужно именно дождаться и не спать, даже если на улице ночь», — подчеркнули в свердловском главке МЧС.

Если вы ждёте помощь и очень замёрзли, несмотря на все предпринятые меры, то попытайтесь обустроить открытый источник огня. Это может быть костёр, спиртовая лампа или даже свеча, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

При этом костёр нельзя разводить костёр рядом с машиной, а лампу или свечу нельзя зажигать в салоне автомобиля.