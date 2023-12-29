Земельные участки дают бесплатно россиянам. Как получить льготу в 2024 году

С каждым годом в России появляются всё новые программы, позволяющие получить земельный участок либо бесплатно либо с большой скидкой. С 2021 года бесплатную землю могут получить подмосковные доктора, в 2016 году стартовала программа «Дальневосточный гектар», в в 2022-м добавилась программа «Арктический гектар». Ниже подробнее рассмотрим, кто имеет право на льготы сегодня и как их получить в 2024 году.

Льготный выкуп земельных участков под домом

Об этой возможности большинство не знает, а когда узнаёт — не верит. Граждане многих регионов могут приобрести земельный участок под домом за сумму, которая составляет от 1,5 до 5% от кадастровой стоимости земельного участка.

Алгоритм получения льготного выкупа

Находите свободный земельный участок через официальное приложение Kadastr RU или через сайт Публичной кадастровой карты. Первоначально берете в аренду землю у государства по минимальной стоимости. Строите дом, который подходит под стандарты ИЖС. Регистрируете дом. Выкупаете земельный участок по льготной стоимость от 1,5 до 5% в зависимости от региона.

Все заявления на получение льготы подаются в администрацию. Также их можно подать через «Госуслуги» и МФЦ.

Заявителю для выкупа необходимо предоставить: заявление, документы на дом (выписка из ЕГРН, технический план), выписку из ЕГРН на земельный участок, сообщение о находящемся объекте недвижимости, копия договора аренды, копия паспорта.

Земельные участки бесплатно в собственность многодетным семьям

Льгота даётся в соответствии с Земельным кодексом и на региональным законодательством. Часто на уровне регионов процесс получения участка усложняется, но им всё равно можно пользоваться.

Вот какие нюансы нужно учесть, чтобы получить рентабельный участок:

В определённых регионах вы можете самостоятельно выбрать ЗУ, а не ждать, когда вам его «сверху» распределят;

Не стоит затягивать со становлением в очередь на получение земли, поскольку в некоторых регионах процесс может длиться годы;

Любой отказ, если вы считаете его незаконным, можно оспорить в судебном порядке.

Бесплатные участки в садоводческих товариществах

Льготой может воспользоваться каждый гражданин РФ, который:

Достиг возраста 18-ти лет;

Выбирает земельный участок, который находится в СНТ, созданном ранее 2001 года;

Претендует на землю, ранее никому не принадлежавшую;

Является членом СНТ.

Бесплатные участки под гаражами по гаражной амнистии

Не самая распространённая стратегия, однако, но она тоже работает. Если гараж подходит под определённые условия, закреплённые законом, по амнистии можно получить в собственность бесплатно сам гараж и земельный участок, на котором он расположен.

Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года.

Получение льготы возможно, если: