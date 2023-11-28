Ждёте 13-ю зарплату? Вот кто получит премию и у кого она будет самая большая

Директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин отметил в беседе с Life.ru, что хорошие премии ожидаются у сотрудников оборонных предприятий. В 2023 году у работников этой отрасли выросли зарплаты и стимулирующие выплаты.

Тумин добавил, что продавцы, кассиры, грузчики и водители могут получить премии в размере их окладов: от 30 000 до 70 000 рублей.

По словам налогового консультанта Евгении Пиримовой, в IT-секторе, нефтегазовой отрасли и в продажах средний размер премий будет от 100 000 до 359 000 рублей.

Точно в этом году больше заплатят бюджетникам, уверена основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан. По её словам, на премии могут рассчитывать учителя, врачи, офисные работники.

«Премии ожидают добытчиков сырья, нефти, газа, госсектор. В среднем премии составят 20–25% от зарплаты », — добавила эксперт.

Юрист Оксана Красовская сказала «ФедералПресс», что работник может рассчитывать на 13-ю зарплату даже в случае увольнения до конца года. Но только в том случае, если право на премию прописано в трудовом договоре. В некоторых компаниях со сверхприбылью сотрудникам выплачивают и 14-ю зарплату. Её получают только отличившиеся на работе специалисты.