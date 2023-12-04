Жена не спасёт. В России разрешили конфискацию авто в собственности у супругов

Замгенпрокурора России Игорь Ткачев обжаловал постановление о возвращении машины жителю Марий Эл, сообщили «Известия». Он подчеркнул, что нахождение машины в совместной собственности не преграда для конфискации имущества. Верховный суд с этим согласился: статья, по которой у нарушителя ПДД забрали автомобиль, не содержит ограничений, касающихся режима собственности.

Но как в такой ситуации быть супруге наказанного водителя? ВС пояснил, что второй собственник может лишь потребовать выплату своей доли, подав отдельный иск.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, нужно создать правила, которые бы должным образом защищали права других, невиновных собственников авто. А не то сейчас им приходится нести ответственность за других людей.

Эксперты говорят, что проблему решить можно таким образом: обязать осуждённых за пьяное вождение уплачивать государству сумму, эквивалентную его доле в автомобиле.