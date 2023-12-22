Французам разрешили бесплатно ездить в транспорте
Власти Монпелье, одного из крупнейших городов на юге Франции, отменили плату за проезд в общественном транспорте для всех местных жителей. Мэр Микаэль Делафосс пообещал всем халяву ещё в 2020 году. Однако вводили инициативу градоначальника постепенно: сначала ездить бесплатно разрешили только в выходные, потом плату отменили для несовершеннолетних и пенсионеров. В чём выгода?
Воспользоваться халявой не получится, если вы постоянно не живёте в Монпелье. Туристам и приезжим такая льгота не положена.
Притвориться местным жителем тоже не выйдет — для них проезд будет бесплатным только по специальному проездному.
С чего бы такая щедрость? Всё ради того, чтобы люди поменьше пользовались автомобилями. Выгода получается двойная: и для экологии полезно, и люди сэкономят на бензине, объяснили в местном туристическом агентстве изданию The Guardian.
У каждого свои способы позаботиться об экологии. Кто-то отменяет плату за проезд, а мэр Казани предложил людям стирать пакеты. И вот почему.