Французам разрешили бесплатно ездить в транспорте

Воспользоваться халявой не получится, если вы постоянно не живёте в Монпелье. Туристам и приезжим такая льгота не положена.

Притвориться местным жителем тоже не выйдет — для них проезд будет бесплатным только по специальному проездному.

С чего бы такая щедрость? Всё ради того, чтобы люди поменьше пользовались автомобилями. Выгода получается двойная: и для экологии полезно, и люди сэкономят на бензине, объяснили в местном туристическом агентстве изданию The Guardian.

У каждого свои способы позаботиться об экологии. Кто-то отменяет плату за проезд, а мэр Казани предложил людям стирать пакеты. И вот почему.