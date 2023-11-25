Уходи или судись. Что нужно знать о срочном трудовом договоре, чтобы не оказаться безработным под Новый год

По окончании его действия работодателю будет легче уволить работника: не нужно предупреждать за два месяца, выплачивать компенсации или выискивать повод для увольнения. А вот если увольнение работника осуществляется до истечения срока договора, то оно проходит в общем порядке.

С другой стороны, при заключении срочного договора на срок до двух месяцев работодатель не вправе устанавливать испытательный срок , а при заключении договора на срок от двух до шести месяцев испытание может быть не более двух недель.

Есть и другие нюансы. Срочный и бессрочный договор содержат единый механизм отпусков, больничных и декретов, уточнила юрист Оксана Васильева. Исключение составляют краткосрочные договоры, продолжительность действия которых менее 2 месяцев. Согласно закону, в таком случае работник за каждый отработанный месяц получает 2 дня оплачиваемого отпуска.

Но если вы работаете по перезаключаемым срочным трудовым договорам, то есть имеете непрерывный стаж в компании, формально вас постоянно увольняют и нанимают заново. Это значит, что вам не удастся переносить неиспользованный отпуск на следующий период, заработанные отпускные вам выплатят при расторжении контракта.

Виды срочных трудовых договоров

В зависимости от задач с сотрудником могут заключить разные срочные договоры на разных условиях:

На определённый срок. В этом случае сроки завершения работы заранее известны и прописываются в документе. Указывается либо дата завершения договора (число), либо календарный срок его действия (месяц, полгода, год и т. п.). В этом случае основанием для увольнения сотрудника будет истечение срока договора. Если последний день срока выпадает на нерабочий день, то днём окончания договора считается ближайший следующий за ним рабочий день.

На время выполнения определённых работ. Такой договор не содержит точной даты его окончания и прекращает своё действие, когда сотрудник справится с порученной ему работой. Например, запустит проект, закончит сбор урожая или изготовит прописанное в договоре количество изделий. Фактически этот договор заключается на неопределённый срок.

На сезонную работу. В случае когда работы привязаны к климатическим сезонам, трудно заранее определить срок его окончания. В этом случае он прекращается не тогда, когда работа будет выполнена, а тогда, когда один сезон сменяется другим. Например, когда выпадет или растает снег. Обычно календарную дату определяют власти регионов особым актом, фиксируя конец одного и начало другого сезона — этот акт и становится основанием для увольнения сезонных работников.

На время замещения отсутствующего работника. Чаще всего такие договоры заключают, когда нужно найти замену сотруднику в декрете или длительном отпуске, поскольку закон обязывает работодателя сохранить за ним ставку. В этом случае основанием для увольнения становится фактический выход на работу заменяемого сотрудника. При этом день его выхода не должен совпадать с последним оплачиваемым днём увольняемого.

С кем ещё заключают срочный трудовой договор

Помимо вышеописанных случаев, срочный трудовой договор часто заключают:

с преподавателями в вузах (их нанимают на время чтения курса);

с работниками курортов, турбаз, детских лагерей (на время туристического сезона);

с направляемыми на работу за границу (срок обычно совпадает со сроками действия рабочей визы);

с кризис-менеджерами (нанимают до решения проблем в компании);

с учащимися вузов, проходящими стажировку или практику;

с избираемыми в выборные органы власти, например, в ТСЖ;

с проходящими альтернативную гражданскую службу;

с безработными, направляемыми на общественные работы от города / центра занятости;

с директорами, главными бухгалтерами и их заместителями;

с проректорами вузов, со спортсменами, помощниками адвокатов, госслужащими и в других случаях, предусмотренных законом.

Кроме того, срочный трудовой договор оправдан, если речь идёт о временном (сроком до года) расширении деятельности или производства либо короткой активной фазе организации, требующей дополнительных рук и мозгов. Например, если речь идёт о составлении нового меню для ресторана или о спецпроекте в СМИ.

Что нужно знать при составлении срочного трудового договора

В любом трудовом договоре должны содержаться следующие сведения: 1. ФИО работника и его иные личные данные, реквизиты. 2. Сведения о работодателе. 3. Место и дата заключения договора. 4. Место работы. 5. Трудовая функция работника. 6. Дата начала работы. 7. Условия оплаты труда. 8. Режим рабочего времени и времени отдыха. 9. Условия труда. 10. Условия об обязательном социальном страховании работника. 11. Иное.

Но при заключении срочного трудового договора также должны быть указаны основания , почему работодатель заинтересован во временной работе, а не постоянной. А также может быть указана не только дата начала, но и дата предположительного окончания работы. Если определить точную дату нельзя, то указывают основание для прекращения действия договора , пояснила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Новицкая.