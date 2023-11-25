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08:40, 25 ноября 2023
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Уходи или судись. Что нужно знать о срочном трудовом договоре, чтобы не оказаться безработным под Новый год

Многие россияне годами работают по срочным трудовым договорам, даже оставаясь на той же должности в той же фирме. С точки зрения работодателей, они хитро избегают многих сложностей, связанных с выполнением разных обременяющих условий из Трудового кодекса. А вот их сотрудникам не так весело. Что такое срочный трудовой договор и можно ли превратить его в бессрочный — рассказали юристы.

Уходи или судись. Что нужно знать о срочном трудовом договоре, чтобы не оказаться безработным под Новый год
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Срочный трудовой договор — это соглашение о трудоустройстве, в котором определён срок его действия. Например, такие договоры заключают с работниками, которые замещают сотрудников в декретном отпуске, выполняют сезонные работы или приглашаются на разовый проект, отмечают юристы, специализирующиеся на трудовом праве.

На практике срочные вакансии могут появиться почти в любой организации в зависимости от её задач и потребностей. Иногда требуется заменить временно отсутствующего сотрудника, а иногда внутри организации возникают задачи и проекты с неясным на старте потенциалом и ограниченными сроками выполнения. По их завершении с нанятым под этим задачи сотрудником могут перезаключить договор уже на постоянной основе. Или попрощаться, если станет ясно, что в его услугах больше не нуждаются.

В чём различия между срочным трудовым договором и обычным

Главная особенность срочного договора в том, что он заключается на строго определённый срок , по истечении которого предполагается, что стороны прекратят сотрудничать, отметила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Максимальный срок срочного трудового договора — пять лет. Минимальный законодательством РФ не ограничен.

По окончании его действия работодателю будет легче уволить работника: не нужно предупреждать за два месяца, выплачивать компенсации или выискивать повод для увольнения. А вот если увольнение работника осуществляется до истечения срока договора, то оно проходит в общем порядке.

С другой стороны, при заключении срочного договора на срок до двух месяцев работодатель не вправе устанавливать испытательный срок , а при заключении договора на срок от двух до шести месяцев испытание может быть не более двух недель.

Есть и другие нюансы. Срочный и бессрочный договор содержат единый механизм отпусков, больничных и декретов, уточнила юрист Оксана Васильева. Исключение составляют краткосрочные договоры, продолжительность действия которых менее 2 месяцев. Согласно закону, в таком случае работник за каждый отработанный месяц получает 2 дня оплачиваемого отпуска.

Но если вы работаете по перезаключаемым срочным трудовым договорам, то есть имеете непрерывный стаж в компании, формально вас постоянно увольняют и нанимают заново. Это значит, что вам не удастся переносить неиспользованный отпуск на следующий период, заработанные отпускные вам выплатят при расторжении контракта.

Виды срочных трудовых договоров

В зависимости от задач с сотрудником могут заключить разные срочные договоры на разных условиях:

  • На определённый срок. В этом случае сроки завершения работы заранее известны и прописываются в документе. Указывается либо дата завершения договора (число), либо календарный срок его действия (месяц, полгода, год и т. п.). В этом случае основанием для увольнения сотрудника будет истечение срока договора. Если последний день срока выпадает на нерабочий день, то днём окончания договора считается ближайший следующий за ним рабочий день.

  • На время выполнения определённых работ. Такой договор не содержит точной даты его окончания и прекращает своё действие, когда сотрудник справится с порученной ему работой. Например, запустит проект, закончит сбор урожая или изготовит прописанное в договоре количество изделий. Фактически этот договор заключается на неопределённый срок.

  • На сезонную работу. В случае когда работы привязаны к климатическим сезонам, трудно заранее определить срок его окончания. В этом случае он прекращается не тогда, когда работа будет выполнена, а тогда, когда один сезон сменяется другим. Например, когда выпадет или растает снег. Обычно календарную дату определяют власти регионов особым актом, фиксируя конец одного и начало другого сезона — этот акт и становится основанием для увольнения сезонных работников.

  • На время замещения отсутствующего работника. Чаще всего такие договоры заключают, когда нужно найти замену сотруднику в декрете или длительном отпуске, поскольку закон обязывает работодателя сохранить за ним ставку. В этом случае основанием для увольнения становится фактический выход на работу заменяемого сотрудника. При этом день его выхода не должен совпадать с последним оплачиваемым днём увольняемого.

С кем ещё заключают срочный трудовой договор

Помимо вышеописанных случаев, срочный трудовой договор часто заключают:

  • с преподавателями в вузах (их нанимают на время чтения курса);
  • с работниками курортов, турбаз, детских лагерей (на время туристического сезона);
  • с направляемыми на работу за границу (срок обычно совпадает со сроками действия рабочей визы);
  • с кризис-менеджерами (нанимают до решения проблем в компании);
  • с учащимися вузов, проходящими стажировку или практику;
  • с избираемыми в выборные органы власти, например, в ТСЖ;
  • с проходящими альтернативную гражданскую службу;
  • с безработными, направляемыми на общественные работы от города / центра занятости;
  • с директорами, главными бухгалтерами и их заместителями;
  • с проректорами вузов, со спортсменами, помощниками адвокатов, госслужащими и в других случаях, предусмотренных законом.

Кроме того, срочный трудовой договор оправдан, если речь идёт о временном (сроком до года) расширении деятельности или производства либо короткой активной фазе организации, требующей дополнительных рук и мозгов. Например, если речь идёт о составлении нового меню для ресторана или о спецпроекте в СМИ.

Что нужно знать при составлении срочного трудового договора

В любом трудовом договоре должны содержаться следующие сведения: 1. ФИО работника и его иные личные данные, реквизиты. 2. Сведения о работодателе. 3. Место и дата заключения договора. 4. Место работы. 5. Трудовая функция работника. 6. Дата начала работы. 7. Условия оплаты труда. 8. Режим рабочего времени и времени отдыха. 9. Условия труда. 10. Условия об обязательном социальном страховании работника. 11. Иное.

Но при заключении срочного трудового договора также должны быть указаны основания , почему работодатель заинтересован во временной работе, а не постоянной. А также может быть указана не только дата начала, но и дата предположительного окончания работы. Если определить точную дату нельзя, то указывают основание для прекращения действия договора , пояснила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Новицкая.

Если не указать дату или основание, договор могут признать бессрочным, а работодатель за заключение срочного договора без оснований рискует получить штраф до 100 000 рублей.

Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ, срочный договор составляют и подписывают в двух экземплярах. На экземпляре работодателя должна быть подпись работника о том, что он получил свой экземпляр. В противном случае работодателя могут оштрафовать на:

  • 5000 — 10 000 рублей для микробизнеса и ИП;
  • 10 000 — 20 000 рублей для малого и среднего бизнеса;
  • сумму до 100 000 рублей для средних и крупных предприятий.

Кроме того, чтобы всё было по закону, необходимо, чтобы соблюдался ряд условий.

Срочный трудовой договор допустимо заключать, когда:

  • на то есть обоюдное согласие работника и работодателя ;
  • сотрудник трудоустраивается в компанию малого бизнеса или некоммерческую организацию со штатом до 35 человек;
  • работник имеет противопоказания к постоянной работе, например, является инвалидом или пенсионером, студентом очной формы обучения, членом экипажа морских или речных судов;
  • работа связана с ликвидацией последствий ЧП, техногенных и природных катастроф; - для работы нужно переезжать в районы Крайнего Севера и приравненных к нему областей;
  • сотрудника нанимают по конкурсу для замещения определённой должности (педагога, муниципального служащего и т. п.);
  • работа связана с творчеством (СМИ, цирк, кино, театр, книгоиздание);
  • сотрудник работает по совместительству где-то ещё.

Юристы подчёркивают, что ключевое условие — добровольное согласие обеих сторон. Работодатель не имеет права настаивать на заключении именно срочной формы договора, если на то нет веских оснований из списка выше. Однако ему ничего не мешает в случае отказа нанимаемого сотрудника найти на срочную работу кого-то более сговорчивого.

Если работодатель заключил срочный трудовой договор, не имея на это право, такой договор можно признать бессрочным через суд.

Как увольняют со срочного договора

Основания для увольнения разнятся в зависимости от вида договора. Но по закону о прекращении действия договора работника должны уведомить в письменной форме минимум за три календарных дня до увольнения. Исключение — случаи, когда трудовой договор заключён на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

В случае когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу. Такой трудовой договор становится бессрочным.

Уволить до завершения срока действия трудового договора можно только на общих основаниях. Такими могут быть:

  • систематические прогулы и опоздания на работу;
  • нарушение рабочей дисциплины и рабочей этики;
  • невыполнение служебных обязанностей и т. п.
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