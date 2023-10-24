А в огне сгорят? Apple Watch пролежали 3 месяца на дне озера и всё ещё работают

После неудачных попыток отыскать часы на дне озера Нурани, ни на что особо не рассчитывая, через свой айфон активировал на часах режим пропажи. Эта опция позволяет тому, кто найдёт яблочное устройство, выйти на его настоящего владельца.

И вот спустя 3 месяца мужчине позвонили с новостями про его Apple Watch. Гаджет обнаружил некий дайвер, который захотел вернуть его хозяину.

Как рассказал Нурани, часы были все в тине и иле и не сразу включились после чистки. Но после того, как мужчина основательно зарядил устройство, оно вновь заработало, сообщил портал 9to5Mac.

Ждём новостей про то, что Apple Watch не горят в огне.

Мужчине, конечно, повезло, что его гаджет оказался не поддельным. Впрочем, такой способ проверить продукцию Apple на оригинальность всё же не самый практичный. Зато вот дельные советы, как отличить фейковые Apple Watch и iPhone 15.