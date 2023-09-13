Apple представила iPhone 15. Чем он будет отличаться от предшественников

Младшие модели

К младшим моделям новой линейки относятся iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Размер экрана первого составляет 6,1 дюйма, а второго — 6,7 дюйма. Задняя стенка в обоих случаях выполнена из цветного стекла с матовой отделкой.

В модели с iPhone 14 Pro и Pro Max перекочует технология Dynamic Island — вырез для фронтальной камеры, который позволяет взаимодействовать с разными приложениями. А ещё его можно менять.

Смартфоны оснащены новой системой камер, причём размер основной — 48 мегапикселей, а работать она будет частично на основе искусственного интеллекта: к примеру, будет сама включать портретный режим при необходимости.

Модели будут оснащены чипом A16 Bionic — его использовали в iPhone 14 Pro. Выбрать себе смартфон можно будет из 5 цветов: зелёного, голубого, розового, жёлтого и чёрного.

Заявленная цена iPhone 15 достигает $799, а iPhone 15 Plus — $899.

Старшие модели

Старшие модели — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — имеют аналогичные диагонали экрана. В них установлен мощный процессор А17 Pro и 6-ядерный графический процессор, который позволит запускать современные ПК-игры по типу Death Stranding, выход которой на iPhone уже анонсировали.

В Pro и Pro Max, помимо 48-мегапиксельной камеры, присутствует 12-мегапиксельная широкоугольная камера. Модель Pro также имеет трёхкратную телеобъективную камеру, а Pro Max может обеспечивать пятикратный оптический зум.

Корпус моделей сделан из титанового сплава, а экран покрыт керамическим стеклом. Задняя часть корпуса тоже сделана из прочного стекла. Модели представлены в 4 цветах: белый титан, натуральный титан, синий титан и чёрный титан.

Цена iPhone 15 Pro — $999, а iPhone Pro Max — $1199.

22 сентября должны стартовать продажи новых iPhone в США и некоторых других странах. В Россию новинки привезут по схеме параллельного импорта, но когда именно — пока неизвестно.

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