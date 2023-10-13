Целый гардероб больше не нужен. Adobe представил платье, которое меняет цвет в реальном времени
В мире моды постоянно всё течёт и меняется — следить за новые трендами удаётся не каждой. Тем более — обновлять гардероб. Но скажем прямо: новое — это всегда хорошо забытое старое. Но вот Adobe удалось создать то, чего уж точно не было пару десятков лет назад. Это платье из текстильных дисплеев, которое может менять цвет и принт в реальном времени.
Проект под названием Primrose показали на конференции Adobe Max. По словам создателей платья, эта разработка стирает грань между технологиями и модой. Благодаря текстильным дисплеям — простая и скучная одежда может превратиться в творческое полотно.
Они отметили, что платье может подстроиться под любой стиль и контент, который создан в Adobe Firefly, After Effects, Stock и Illustrator. Теперь девушкам не придётся бегать по магазинам в поисках нового вечернего наряда. Достаточно будет обзавестись таким платьем.
Впрочем, такое платье пока в обычных магазинах не продаётся. Да и к чему россиянкам лёгкие и открытые наряды — зима на носу. Как стильно выглядеть этой осенью, «Секрет» рассказал тут.