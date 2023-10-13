Целый гардероб больше не нужен. Adobe представил платье, которое меняет цвет в реальном времени

В мире моды постоянно всё течёт и меняется — следить за новые трендами удаётся не каждой. Тем более — обновлять гардероб. Но скажем прямо: новое — это всегда хорошо забытое старое. Но вот Adobe удалось создать то, чего уж точно не было пару десятков лет назад. Это платье из текстильных дисплеев, которое может менять цвет и принт в реальном времени.