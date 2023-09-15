Что будет, если пользоваться смартфоном на зарядке? Эксперт развенчал популярный миф

Полный заряд на смартфоне не нужен

Раньше считалось, что заряжать телефон надо до конца. Якобы в противном случае аккумулятор будет быстро изнашиваться. Но в современных устройствах неполная зарядка никак не вредит батарейке, сказал «Вечерней Москве» Илья Корнейчук. Если вы не зарядите аккумулятор полностью, ничего страшного не произойдёт, телефон продолжит исправно работать.

Чтобы заряда хватило на долгое использование, заряжайте смартфон хотя бы до 80%, посоветовал эксперт. До достижения этой цифры не отключайте устройство от кабеля.

А ещё эксперты рекомендуют не заряжать телефон ночью, если уровень заряда уже выше 50%. Оптимально держать его в пределах 20–80%.

Может ли самовоспламениться телефон на зарядке

Возгорание возможно, если использовать некачественную зарядку или провод. При этом необязательно, чтобы они были оригинальными и соответствовали бренду телефона, считает специалист. Главное — соответствие самому телефону и стандартам качества.

«Если вы будете использовать некачественное зарядное устройство, кабель низкого сечения может привести к самовоспламенению телефона из-за высокого напряжения», — предупредил Корнейчук.

Что будет, если пользоваться смартфоном на подзарядке

Чатиться и играть на телефоне, который заряжается, можно. По словам Корнейчука, это никак не вредит телефону. Хотя смартфон может сильно перегреваться, и производительность будет снижаться — это правда.

«В некоторых случаях может произойти даже принудительная перезагрузка устройства, но это совсем маловероятно», — пояснил эксперт.

Но есть нюансы. Глава агентства Telecom Daily Дениса Кусков отмечает, что опасность может возникнуть из-за неродного аккумулятора. По его словам, бывали случаи, когда телефон просто взрывался. При подзарядке он советует обязательно вытаскивать устройство из чехла.

Реально вредит аккумулятору только подзарядка при минусовых температурах. Представим, что у человека начал разряжаться мобильник, и он решил подзарядить его от переносного аккумулятора — например, от популярного Powerbank. К чему это приведёт? Произойдёт металлизация лития в батарейке, и устройство загорится.

Что незаметно разряжает телефон

Зарядка всегда заканчивается не вовремя. Иногда разряженный телефон может стоить жизни, например, если человек потерялся в лесу или заблудился на замёрзшем озере. Продлить работу батареи поможет отключение ненужных функций.

Специалисты Роскачества перечислили, что незаметно выкачивает заряд:

фоновая работа приложений;

живые обои;

функции поиска источников Wi-Fi и Bluetooth;

функция «Отправлять данные для диагностики»;

push-уведомления.

Можно ли заряжать телефон в общественных местах

Если вы заряжаете телефон в общественном месте, то рискуете подхватить на него вирус, предупреждает завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Обычно хакеры заражают гаджеты, которые поставили на зарядку в торговых центрах, аэропортах, отелях и других общественных местах. По словам эксперта, особенно уязвимы старые модели смартфонов, которые киберпреступники хорошо изучили. Они знают уязвимые места в них, поэтому без труда могут заполучить доступ к данным на устройстве.

Многие заряжают свои смартфоны прямо в автомобиле. Чтобы не было проблем, адаптер для зарядки смартфона в машине должен иметь функцию многоступенчатой системы защиты от замыкания и перегрева. Подробнее о правилах подзарядки телефона в авто мы рассказывали здесь.