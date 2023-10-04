Google показала новый смартфон с бесплатным VPN за 70 000 рублей

Pixel 8 оснащён 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления до 120 Гц и защитным слоем Gorilla Glass Victus. Смартфон выйдет в трёх цветах — сером, чёрном и светло-розовом.

У него будет новый фирменный чип Google Tensor G3 из девяти ядер. В помощь процессору 8 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ постоянной. Судя по всему, слота для карты памяти у смартфона не будет.

Новинка от Google оснащена новым сверхшироким 12-мегапиксельным объективом с автофокусом и макросъёмкой. Рядом с ним — основная камера на 50 МП с 8-кратным цифровым зумом Super-Res. Камера для селфи рассчитана на 10,5 МП.

Для новых смартфонов Google усовершенствовала своего голосового помощника, добавив ему обновлений из области искусственного интеллекта. Теперь он лучше понимает речь и распознаёт междометия вроде «хм», отметили в компании.

Искусственный интеллект в Pixel 8 добавили даже в клавиатуру. Она научилась исправлять грамматические ошибки и опечатки в одно касание. Однако больше всего его задействовали для работы с фото: смартфон умеет повышать чёткость размытых снимков, менять лицо человека на одной фотографии на его же лицо с другой, редактировать кадры, убирая с них лишние детали, меняя фон и т. п.

Стоимость смартфонов из линейки Pixel 8 начинается от $699 (примерно 70 000 рублей).

Всяко дешевле, чем новый iPhone 15, который в Россию привезут по параллельному импорту. Новинка Apple в минимальной комплектации будет стоить около 125 000 рублей. Вот сколько времени понадобится среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на новенький айфон.