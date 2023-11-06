Илон Маск показал саркастичный аналог ChatGPT

Фишка Grok — чат-бот в своих ответах любит ёрничать. Вот пример: Маск попросил нейросеть рассказать об основателе криптобиржи FTX Сэме Бэнкмане-Фриде, который попался на мошенничестве с криптой. Чат-бот назвал этот факт биографии предпринимателя «пикантным» и добавил, что 110 лет тюрьмы, которые светят миллионеру, будет достаточно, чтобы он успел обдумать последствия своих действий.

Маск уверяет, что понятия не имеет, откуда у его нейросети столько сарказма, сообщила газета The Wall Street Journal. Не исключено, что это как-то связано с тем, что нейросеть, которую создавал стартап Маска xAI, обучали на контенте социальной сети X. Более того, её база данных постоянно пополняется тем, что пользователи оставляют в бывшем Twitter.

Миллиардер говорит, что именно это даёт Grok огромное преимущество перед другими нейросетями.

Grok — далеко не единственный проект Маска. Например, ему принадлежит система спутниковой связи Starlink, которая опутала широкополосным интернетом огромную часть Земли за счёт спутников на околоземной орбите. Вот как она работает.