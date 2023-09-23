iPhone 15 начали продавать в России. Секретная наклейка на коробке поможет отличить подделку
В России в один день со всем миром стартовали продажи iPhone 15. Но первыми получить новинку смогут оформившие предзаказ. Тем временем выяснилось, на коробках устройств есть скрытые символы, которые отображаются под ультрафиолетом. Похоже, это защита от подделки, о которой Apple умолчала на презентации новых смартфонов.
На коробках iPhone 15 есть этикетки и QR-коды, которые можно рассмотреть только под ультрафиолетовым светом, написал портал 9to5mac. Благодаря им по невскрытой коробке получится определить, оригинальный внутри айфон или нет.
«Коробки нового iPhone 15 оснащены системой безопасности, отображающей голограммы под воздействием ультрафиолета. Это мера, введенная Apple для распознавания настоящих коробок и предотвращения мошенничества», — рассказал инсайдер Маджин Бу.
Также, чтобы убедиться в подлинности айфона:
- посмотрите на детали на коробке и сравните их с другими коробками для iPhone.
- проверьте серийный номер, указанный на коробке.
- после покупки устройства откройте коробку перед продавцом и сравните данные типа серийного номера и IMEI внутри смартфона, с тем, что указано на коробке.
Цены на iPhone 15 в России
За новинку придётся отдать минимум 124 990 рублей. Если хотите сэкономить, не торопитесь. Техноэксперт Филипп Беликов рассказал, что цены могут упасть через месяц после старта продаж, так как будет больше конкуренции.